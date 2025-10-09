Hazine'den SGK'ya 1,2 trilyon TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı her ay malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ile genel sağlık prim ödemelerinin dörtte birini devlet katkısı başlığı altında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) tahsis ediyor. Kanuna göre; bu ödeneğin yüzde 9'u sigortalılara, yüzde 11'i işverenlere, 5'i ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi alanlara devlet katkısı adı altında her ay veriliyor.

20 AYDA SAĞLANAN KATKI

Edinilen bilgiye göre; Hazine'den bu amaçla SGK'ya sağlanan devlet katkısı, yılın ilk sekiz ayında 556,6 milyar lirayı buldu. 2024'de 637,7 milyar lira ödendi. 20 aydaki devlet katkısının miktarıysa 1 trilyon 194 milyar liraya çıktı.

EMEKLİLERE GEÇEN SENE 2,6 TRİLYON TL ÖDENDİ

2024 yılında SGK giderleri 3 trilyon 973 milyar lirayı buldu. Bu yılın ilk sekiz ayında SGK giderleri 3 trilyon 512 milyar lira oldu. SGK 2024 yılında emekli aylıklarına 2 trilyon 667 milyar 846 milyon lira ayrıldı. Bu yılın ilk sekiz ayında emeklilere 2 trilyon 422 milyar 628 milyon lira ödendi. Genel Sağlık Sigortası ödemeleri geçen sene 980 milyar 870 milyon lirayı, bu yılın ilk sekiz ayında ise 829 milyar 272 milyonu buldu.

SAĞLIK GİDERLERİNDE ASLAN PAYI HASTANELERİN

2024 yılında sigortalılara sağlanan genel sağlık desteğinin kalemler arasındaki dağılımı incelendiğinde ilaç harcamalarına sağlanan destek miktarının 305,5 milyar lira, devlet hastanesi desteğinin 479 milyar lira, üniversite hastanelerine yapılan ödemlerin 115,1 milyar lira, özel hastane ödemelerininse 69,3 milyar lira olduğu görüldü.







