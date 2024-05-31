Haziranda doğal gaza zam olacak mı? BOTAŞ duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Mayıs'ta yeni bir kuyunun sondajına başlanacağını duyurdu. " Petrol hedefli bir sondajı da denizlerimizde keşfetmek istiyoruz" diyen Bakan Bayraktar, "Sahanın kuzey batısından da ümitli olduklarını ve petrol emaresine olduğunu düşündükleri bir sondaj daha yapmayı planladıklarını bildirdi. Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretim miktarını açıklarken, 50 bin varil hedefi için de tarih verdi. İşte detaylar...