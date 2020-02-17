Hedef Avrupa’da ilk üçte olmak

2001 krizinde bayilik sisteminden çıkıp kendi mağazalarını açmaya başlayan ve bu kararla büyük bir fırsat yakalayan LC Waikiki, 2019’daki ekonomik daralmadan da güçlenerek çıktı. Geçen yıl yüzde 33 büyüyen firma, 21,2 milyar lira ciro yaptı. Bininci mağazasını Ukrayna’nın başkenti Kiev’de açan LC Waikiki, yurtdışında 46 ülkede toplam 519 mağazaya ulaştı. Türkiye’de 78 şehirde 481 mağazası bulunan şirket, 2019 yılında 15’i yurt içi, 95’i yurt dışı olmak üzere toplam 110 yeni mağaza açtı. LC Waikiki; geçen yıl 514 milyon adet ürün sattı.

MÜŞTERİ KİTLESİNDEN MEMNUN

Kiev’deki mağazanın açılış töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında sorularımızı cevaplayan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, hem bu yıl, hem de 2023 hedeflerini açıkladı. Küçük, ‘İyi Giyinmek Herkesin Hakkı’ felsefesinden hareketle müşterinin tarzına ve bütçesine uygun giydirmeye çalıştıklarını söyledi.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN EŞİK

Türkiye’de belli bir güce kavuştuktan sonra yurt dışına açıldıklarının altını çizen Küçük, “Önce kendi ülkemizde güçlenmeye, deneyimlemeye ve kazanmaya çalıştık. Rekabet edebilir duruma geldikten sonra yurt dışına açıldık. İlk yurt dışı mağazamızı 2009’da Romanya’da açmıştık, bugün ise yurt dışındaki 519’unce mağazamızı açıyoruz. Toplamda bin mağazaya ulaşmak ülkemiz adına göğsümüzü kabartan bir eşik. LC Waikiki olarak iftihar ettiğimiz 4 konu başlığı var: Sağladığımız istihdam, ödediğimiz vergi, ülkemize kazandırdığımız döviz ve sosyal sorumluluk. Şahsen en fazla gurur duyduğum konular bunlardır” diye konuştu.

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EKİBİMİZ ZORU SEVİYOR

Ülkelerin değerini artıran gerçeğin markalaşma, yüksek katma değer, üretim ve istihdam olduğuna dikkat çeken Küçük; müşteri memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, sürdürülebilirlik, karlılık ve ülkelerdeki yasal uyum ilkeleriyle hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını belirtti. 2023’te bin 500 mağaza, 10 milyar dolarlık ciro hedefleri için önlerinde dört yıllık bir süre olduğunu ifade eden Küçük, “Çalışma ekibimiz soru seviyor. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

47 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

2019 sonu itibariyle doğrudan sağladıkları istihdamın 47 bin 700 kişi olduğu bilgisini veren Vahap Küçük, bu yıl sonuna kadar açacakları 130 yeni mağazayla birlikte çalışan sayısını 53 bine çıkaracaklarını belirtti. 5 milyon dolarlık ciro yapan mağazalarında 250 kişiye iş sağladığını aktaran Küçük, LC Waikiki’nin dokunduğu eko sistemdeki toplam insan sayısının 1 milyon kişiyi bulduğuna dikkat çekti. Vahap Küçük, yatırım stratejilerini derinleştirerek büyümeye devam edeceklerini anlattı. LC Waikiki’nin 2019 yılında toplam 740 milyon TL vergi ödemesi yaptığını belirten Küçük, 2018’in Kurumlar Vergisi sıralamasında 15’inci olduklarını hatırlattı.

İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olma vizyonu ile çalıştıklarını anlatan Küçük, “2023’te yurt dışında 1000, yurt içinde 500 olmak üzere dünya genelinde toplam bin 500 mağazaya ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi. Küçük, bu yıl 15’i yurt içinde 115’i ise yurt dışında olmak üzere 130 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu yılki ciro hedeflerinin 28 milyar TL olduğunu belirten Küçük, bunun için yaklaşık yüzde 32 büyüme öngördüklerini dile getirdi. Küçük, geçen yıl 873 milyon dolar olan ihracatlarını bu yıl 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini de belirtti.

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18 ülkede pazar lideriyiz

Ağustos ayında yeni bir kıtaya giriş yaparak Güney Amerika ülkesi Peru’da ilk mağazalarını açacaklarını belirten Küçük, “Afrika’da Zambiya, Fildişi Sahilleri, Gana, Angola ve Senegal, Avrupa’da Macaristan, Asya’da ise Moğolistan ve Türkmenistan gibi yeni ülkelere giriş yapacağız. 9 yeni ülke ile yurt içinde 15, yurt dışında 115 olmak üzere toplam 130 yeni mağaza açacağız. Türkiye dahil 18 ülkede pazar lideriyiz” dedi.

E-ticaret ciromuz büyüyor

3 kıtada 33 ülkede e-ticaret yaptıklarını dile getiren LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, dijital çağın yükselen trendi olan bu alanla ilgili şu bilgileri paylaştı: "13 dilde hizmet veriyoruz. 2019 e-ticaret ciromuzu geçen yıl yüzde 112 büyüterek 656 milyon liraya çıkardık. e-ticaret cirosunun yüzde 10’u yurt dışından, yüzde 90’ı yurt içinden geliyor. Geçen yıl e-ticaret kanallarında dakikada 39 ürün, toplamda ise 20.5 milyon adet ürün sattık. Bu yıl e-ticaret kategorisinde yüzde 115 büyümeyle 1.4 milyar lira ciro yakmak istiyoruz.”

Ukrayna’da 35 mağazayla bin kişiye iş

Kiev River Mall’daki LC Waikiki mağazası, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt ve çok sayıda misafirin katıldığı törenle açıldı. 35 mağaza ve 1000 çalışanıyla Ukrayna’da faaliyetlerini sürdüren LC Waikiki’nin bu mağazasında 40 kişi çalışacak.