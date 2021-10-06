​Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı

Üçüncü Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, dün Ankara’da başladı. 2 gün sürecek zirve, 70’e yakın firma ile 22 ülkeden bin 200’e yakın ziyaretçinin katılımıyla düzenleniyor. MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen zirvede sınır güvenliği ve radar sistemleri ile geleceğin teknolojik yaklaşımları, kamu ile özel sektörün buluştuğu bir platformda tartışılıyor.

TEKNOLOJİK YARIŞ

Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sınır güvenliğinin önemine işaret etti. Sadece kara sınırlarımız değil Mavi Vatan ve Gök Vatan’ın da korunması ihtiyacı bulunduğunu belirten Demir, sınır güvenliğinde çoklu teknolojik unsurların kullanımının büyük önem taşıdığını kaydetti. “Bu bir teknolojik yarış” diyen Demir, “Çoklu teknolojik sistemler bu işin olmazsa olmazı. Muhtelif radar sistemleri ve çeşitli yer altı yer üstü konulacak sistemler ve sensörler ile yapılacak algılamalar, gözetlemeler, kamera sistemleri, otonom insanlı insansız çeşitli araçlar, kara, deniz, hava araçları, bu kapsamlı entegre çözümün bir parçasıdır” diye konuştu.

İsmail Demir

ANAHTAR TESLİM SİSTEM ÖNEMLİ

Sınır güvenliğinde Kayı ile sınır hattının 7/24 izlenmesine ilişkin sensör kurulumunun devam ettiğini, sahil gözetleme radar sistemi geliştirme faaliyetlerinde ise en son aşamaya gelindiğini belirten Demir, İDEF’te yabancı katılımcıların sınır güvenliği ve hassas telsiz koruması konusunda ihtiyaç olduğunu gördüklerini anlattı. Demir, sanayicilere şunları söyledi: “İhtiyaçlarımız ve ihracat fırsatları açısından entegre, anahtar teslim sistemler önemli. Firmalarımızın bir araya gelip bunları yapmaları konusunda çağrı yapıyorum. Entegre çözümleri biz paket halinde sunabildiğimiz taktirde dünyada çok önemli bir pazarda önemli bir pastayı alabiliriz.”

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Hasan Fehmi Yılmaz

Yeni teknolojiler tartışıldı

Zirvede, firma standları yerli ve yabancı konuklar tarafından yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Türk savunma sanayiinin öncü firmalarının katıldığı sunumlarla da Türkiye’nin sınır güvenlik sistemleri üretiminde bulunduğu nokta ve hedeflerine ilişkin detaylı bilgi verildi. MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, MÜSİAD üyesi firmaların yerli ve milli üretime odaklandıklarını vurgularken, savunma sanayiinin yüzde 80’ini Ankaralı firmaların oluşturduğunu belirterek İDEF’in Ankara’da yapılması beklentisine işaret etti.