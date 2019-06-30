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Ekonomi Helal gıda ihracatında hedef 15 milyar dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Helal gıda ihracatında hedef 15 milyar dolar

Helal gıda ürünlerine ilginin artması ve 4 trilyon dolarlık talebin oluşması, iş dünyasının iştahını kabarttı. 2023 yılına kadar helal gıda üretim ve ihracatını yapacak firma sayısının toplamdaki işletmelerin yüzde 70’ine ulaşması öngörülüyor. İhracatta ise hedef 10 milyar doları 15 milyar dolara çıkarmak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer, dünyanın gözünün dev helal pazarında olduğunu söyledi.

Büyüközer, “2023 yılına kadar helal gıda üretim ve ihracatını yapacak firma sayısının toplam firma sayısının yüzde 70’ine ulaşması öngörülüyor. Halen 8-10 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracat rakamlarının ise 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Dünya nüfusunun dörtte biri olan Müslümanlar, helal ve temiz nimetlerle beslenmek zorunda” dedi.

Talep çok üretim yok

Helal sertifikalı ürüne olan talebin küresel pazarda 4 trilyon dolara yaklaştığını aktaran Büyüközer, "Bu rakamın şu anda gerçekleşebilen oranının ise yüzde 20 olduğuna dikkat çekti. Bu tablonun helal pazarın büyümesi gerektiğine işaret ettiğini belirten Büyüközer, “Birleşmiş Milletler bünyesindeki The Codex Alimentarius Komisyonu dahi helal sertifika konusunu gündemlerine aldı. Malezya, Endonezya, Körfez ülkeleri ile birlikte birçok ülkede helal sertifikalı ürün talebi artmakta ve bu ürünler market raflarında yerlerini aldı” bilgisini verdi.

  • Helal elçiler iş başında
  • GİMDES eğitmenlerinin şu anda Japonya’da bulunduğunu aktaran Büyüközer, “Orada helal sertifikalama yapan kurumun personellerine, GİMDES’in denetim ve sertifikalama prosedürleri anlatılıyor. Daha önce aynı şekilde eğitmenlerimiz, Cezayir’e, Azerbaycan’a, Tataristan’a, Makedonya’ya, Mozambik’e giderek bu eğitimleri yapmışlardı. Helal ürün arayışı Müslüman toplumlarda bir sivil toplum faaliyeti olarak başladı ve bu şekilde devam etti” şeklinde konuştu. Nitekim, çoğunluğu gayri müslimlerden oluşan ülkelerde de Müslümanların bu talepleri, Musevilerin koşeri, vejetaryenleri, veganı gibi haklı bulunmuş ve sivil kuruşlar ile ticari menfaat hesabı yapan firmalar arasında uygulanmaya başladı. Bazı devletler de Müslüman toplumlarının bu hakkını insani bir anlayış içinde yasayla güvence altına aldı. 57 İslam ülkesinde de bu açılım yine sivil toplum statüsünde bir halk hareketi olarak başlamış ve öyle devam etmektedir.

Türkiye aranan aktör olabilir

Türkiye’de helal sertifikalı ürünlerin üretilmesiyle, gıda ihracatında önemli bir artışın gerçekleştiğini kaydeden Büyüközer, son 5 yılda, başta tavuk olmak üzere et ürünlerinin dünyanın 20-25 ülkesine, yılda bin konteyner ürün ihraç ettiğini söyledi. Büyüközer, akıllı politikalar ile Türkiye’nin ekonomik hacmi yaklaşık 4 trilyon dolar olarak tahmin edilen ‘Küresel Helal Pazar’ının çok önemli ve aranan aktörü olabileceğini de aktardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve GİMDES verilerine göre, Türkiye’nin son 10 yılda yaptığı toplam gıda ihracatı 140 milyar iken, GİMDES Helal Sertifikalı ürünlerin ihracatı ise 38 milyar dolar olarak hesaplandı.

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