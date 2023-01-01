Hem istihdama hem ciroya katkı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2018-2020 yılları arasında 5 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar belgelendirme desteği alan firmaların gelişimlerini inceledi. Destekler sayesinde 2 bin 645 firma ortalama yüzde 20 oranında satışlarını artırdı. Belgelendirme desteğine katılan 2 bin 645 firmanın yüzde 45’i mikro, yüzde 38’i küçük, yüzde 16’sı orta ve yüzde 1’inin de KOBİ üstü firmalar olarak değerlendiriliyor. Bu firmaların tamamının destekler sonrası yurt dışı satışlarda ortalama olarak 11 bin 183 TL daha fazla net satış yaptı.

İÇ SATIŞLARA POZİTİF ETKİ

Desteklere başvuran firmalar sadece yurt dışı ihracatını değil Türkiye içerisindeki net satışlarını da artırmış durumda. Firmalar aylık ortalama satışlarının üzerine desteklerle 9 bin 151 TL artırdı. Bu işletmelerin aylık ortalama satışları 44 bin liradan 53 bin liraya çıktı.

Belgelendirme desteğinden yararlanmamış girişimlerin çalışan sayısında artış olduğu etki analizi değerlendirmesine yansımış durumda. Buna göre destek almayan işletmeler ortalama 3,5 kişi çalışan sayısına sahip iken destekten yararlanan girişimlerin ortalama 5,2 çalışan sayısına sahip. Ayrıca desteklerden faydalanan işletmelere yapılan anketlerde ise desteklerin ürün kalitelerinin artırdığı yönünde olumlu dönüş sayısı yüzde 80’in üzerinde. KOBİ’lerden alınan geri dönüşlerde belgelendirme destekleri sayesinde yurt içi ve yurt dışı satışlarını artıranların sayısı ise yüzde 76’nın üzerinde.

HEDEF KALİTEYİ ARTIRMAK