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Ekonomi

Hem promosyon hem ikramiye: Çifte bayram

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerin ilk maaşlarını 1 Mart günü alacaklarını açıklamıştı. Bu yıl içinde EYT’den emekli olanlar Ramazan Bayramı’nda 1100 TL de bayram ikramiyesi alacaklar.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Emeklikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin şubat ortasında yasalaşması beklenirken; şubat ayı içinde emeklik dilekçesini verenlerin mart ayında hesaplarına ilk maaşları yatacak. Bu kapsamda emekli maaş promosyonu için geri sayım başladı. EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerin ilk maaşlarını 1 Mart günü alacaklarını açıklamıştı. Bu yıl içinde EYT’den emekli olanlar Ramazan Bayramı’nda 1100 TL de bayram ikramiyesi alacaklar. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak.

  • Bayram ikramiyesinin 20 Nisan’a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu durumda başvurusunu hemen yapıp emekli olan EYT’liler önümüzdeki Ramazan Bayramı’ndan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

Öte yanda bankalar EYT’liler için promosyon ödemesi verecek. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatarak, emekli promosyonu alabilecek.


#EYT
#Ramazan Bayramı
#İkramiye
1 saat önce
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Hem promosyon hem ikramiye: Çifte bayram
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