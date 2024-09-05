‘Her Şeyiyle Türkiye’ dönemi

Dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi olan Türkiye, 2028’deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için ‘her şey dahil’ sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor. Her şey dahil konseptli otellerden turisti çıkarmak için sezon başında gece müzeciliğini başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde ise gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek.

50 MİLYAR LİRALIK GIDA İSRAFI

Yeni dönemin parolasının ‘Her şeyiyle Türkiye’ olduğunu belirten Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi Mustafa Korkutata, her şey dahil sisteminin yıllık 50 milyar liralık gıda israfıyla ‘tüketim terörü’ne dönüştüğünü söyledi. Kurkutata israfın Türkiye’nin sıfır atık politikası ile uyuşmadığını da ifade etti. Yeni dönemde turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezi yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin iş birliğine gidebileceğini açıklayan Korkutat, şunları kaydetti: “Bu yöntemle turistler akşamları otelden dışarı çıkarılarak şehir merkezlerinde gezdirildikten sonra anlaşmalı restoranlara yemeğe götürülecek. Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi daha iyi kazanacak olan esnafın komşu Yunanistan ile de fiyat olarak rekabet etmesinin önü açılacak.”

200 ÇESİT YİYECEK SEÇENEĞİ VAR

Her şey dahil sistemin uygulandığı tesis sayısının kademeli olarak azaltılacağını ifede eden Korkutata, dünyada her yıl 25 bin kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini, yıllık 750 milyon insanın gıdaya erişemediği için gıda yetersizliğinden dolayı hastanelik olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye’de bir yandan her şey dahil konseptinin getirdiği satış pazarlama ile açık büfedeki yiyecek seçeneğini 200 çeşitten 300 çeşide çıkarmaya çalışan işletmeler olduğunu, diğer yandan da son 10 yıl içerisinde ekilebilir tarım arazilerinin yüzde 8’ini kaybeden bir Türkiye olduğunu ifade eden Korkutata, “Yapılan ölçümlerde bu otellerde tabaktan dönen yiyecek oranının yüzde 65’lere ulaştığı görülüyor. Günlük kişi başı 220-400 gram arası gıda çöpe atılıyor” dedi.







