Ekonomi Hibrit Corolla pazarı salladı
OTOMOTİV

Hibrit Corolla pazarı salladı

Dünyanın 46 milyonla en çok satan otomobili Corolla, tanıtılan hibrit seçeneğiyle sevenlerinin kalbini bir kez daha fethetti. Fiyatıyla, teknolojisiyle ve tasarımıyla yoğun bir talep aldıklarını belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “En az 20 bin satarız” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen efsane model Corolla’nın 12’nci nesli yollara çıktı. Yeni Corolla’nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 liradan, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Mallorca’da gerçekleştirilen Yeni Corolla’nın dinamik lansmanında Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yenilenen modelin beklenenin üstünde talep gördüğünü söyledi.

FİYATI ÖTV SAYESİNDE ULAŞILABİLİR SEVİYEDE

  • Bu yılı çok hassas olarak nitelendiren Bozkurt, “2019 yılında, 8 bin adedi hibrit motor seçeneği olmak üzere toplamda 20 bin adet Corolla satmayı hedefliyoruz. Yeni nesil Corolla’da dizel motor seçeneği olsaydı, hibrit modelinin yüzde 8-10’un üzerinde daha fazla bir fiyatla piyasaya sunulacaktı. Normalde tersi olur hibrit daha pahalı bir teknolojidir. Fiyatı daha yüksek olması beklenir. ÖTV teşviği ile birlikte Corolla Hybrid’in lansman fiyatı çok ulaşılabilir bir seviyede oldu. Corolla ile bu yıl segment lideri oluruz. Toplamda geçen seneyi 5’nci kapatmıştık. Benim hesabıma göre 4’üncü kesin oluruz. 3’üncülüğü de zorlarız” şeklinde konuştu.

YÜZDE 60’INI HİBRİT SATACAK

Hibrit Corolla’nın satış detaylarına da değinen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO›su, “2019 yılında Corolla satışlarımızın yaklaşık yüzde 40’ını hibrit, yüzde 60’ını benzinli modeller oluşturacak. Önümüzdeki dönemde bu tablonun tam tersine döneceğini ve yüzde 60 hibrit, yüzde 40 benzinli satacağımızı öngörüyoruz. 2019 yılı toplam satışlarımızda ise yaklaşık yüzde 44’ünün hibrit olmasını planlıyoruz. Geçen sene toplam satışlarımızın yüzde 10-11’i hibrit idi. Bir kez hibrit alan müşteri bir daha konvensiyonel araca dönmez. Ekonomiyi, sessizliği görüyor ve psikolojisi değişiyor. Hibrite hızlı bir geçiş olur” ifadelerini kullandı.

HİBRİT MOTORUN KAPSAMI GENİŞLESİN

Artık 15-20 sene boyunca hibrit çağının başladığını ifade eden Ali Haydar Bozkurt, devletin bu konuda daha da kapsamlı çalışmasını arzu ettiklerini belirtti. Teşviklere de değinen Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 1.8 motor teşvik kapsamında. Buna nankörlük etmeyelim. Minnettarız. Teşvikler olmasa bu fiyatlara satmamız imkansızdı. Bizim beklentimiz motor seçeneği kısıtlaması olmaksızın tüm hibritleri kapsaması. Çünkü en ağır yük ÖTV. Daha da indirim olsun isteriz tabii ki. Teknoloji geliştikçe daha da ucuzlayacaktır. Teşviklerin bir tık daha iyileştirilmesini arzu ederiz.”

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  • 100 KİLOMETREDE 3,4 LİTRE YAKIYOR
  • Yeni Corolla’da dördüncü jenerasyon 1.8 litre hibrit sistem, 122 beygir güç ve 142 Nm motor torku üretirken; 53 kW/600V elektrik motoru ise, 0 d/dak’dan itibaren 163 Nm tork üretebiliyor. Corolla Hybrid’de daha yüksek tork ve yeni hibrit bataryaların adapte edilmesiyle daha iyi yakıt ekonomisi sağlandı. Corolla hibrit 100 km/s hıza 11 saniyede çıkarken, maksimum hızı ise 180 km/s olarak belirlendi. Bununla birlikte 3.4 litre/100 kilometre yakıt tüketimi sunan Corolla hibrit, sadece 80-87 g/km aralığında CO2 emisyonu salımı sunuyor.

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