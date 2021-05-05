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Ekonomi Hisar-A 12den vurdu
SAVUNMA SANAYİ

​Hisar-A 12’den vurdu​

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) füzesi, Aksaray’da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye’nin hava ve füze savunmasında önemli görevler üstlenen HİSAR A+ Projesi sistemlerinin envantere girmeye devam ettiğini açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hisar-A 12’den vurdu​
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan (SSB) yapılan açıklamada da Türkiye’nin hava ve füze savunmasında önemli görevler üstlenen HİSAR A+ Projesi sistemlerinin envantere girmeye devam ettiği vurgulandı.

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı’nda önceki gün Otonom Füze Fırlatma Sistemi’nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi’nde gelinen son aşamayı paylaştı. İsmail Demir, “HİSAR A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti.” ifadelerini kullandı.

Yerli Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR A+ yüksek hızdaki hedef uçağı başarıyla vurdu
OYNAT 00:49
Yerli Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR A+ yüksek hızdaki hedef uçağı başarıyla vurdu
HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barından otonom Hisar A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti

HİSAR A+ ENVANTERE GİRMEYE HAZIR

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan (SSB) yapılan açıklamada da Türkiye’nin hava ve füze savunmasında önemli görevler üstlenen HİSAR A+ Projesi sistemlerinin envantere girmeye devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesini müteakip tam otonom olarak görev yapabilme kabiliyetine sahip olan, üzerinde bütün sensör, komuta kontrol, atış kontrol unsurlarını ve füzeleri barındıran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin de kullanıma alınmaya hazır hale geldiği bilgisi verildi.

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Açıklamada, otonom HİSAR A+’ın zırhlı mekanize hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edeceği belirtilerek, “Sistem her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleri ile 360 derece koruma yeteneği ve herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine sahip.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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