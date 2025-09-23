Homeland katma değerli ihracata kapı açtı

Katma değerli ihracatın yolu markalaşma ve aynı zamanda satın alma gücü yüksek pazarlara yakın konumlanmaktan geçiyor. Özellikle Türk tekstil, ev eşyası ve mobilya sektörünün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve firmalara örnek olacak bir yatırım Avusturya’nın Viyana şehrinde hayata geçirildi. Türkiye’de uzun yıllardır tekstil sektöründe faaliyet gösteren İsmail Gülle, 2024 yılında iflas eden bir Avusturya firmasının arazisini devralarak Homeland mağazasını kurdu. Toplam 26 dönümlük alanda, 15 bin metrekare kapalı mağaza alanına sahip olan Homeland, mobilyadan ev tekstiline kadar 18 kategoride 5 bin çeşit farklı ürün sunuyor.





TÜRK ÜRÜNLERİNİ GLOBALE AÇACAK STRATEJİK YATIRIM

Avusturya, Avrupa’nın tam merkezinde yer alması ve dokuz ülkeye komşu olmasıyla stratejik bir yatırım noktası olarak öne çıkıyor. Bu durum, ülkeyi sadece yerel bir pazar değil, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa’ya açılan bir kapı haline getiriyor. Viyana gibi ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü bir şehirde yatırım yapmak, firmalara hem Almanya ve İtalya gibi büyük pazarlara hem de Macaristan, Çekya, Slovakya ve Balkan ülkelerine erişim imkânı sunuyor. Homeland’in burada konumlanması, Türkiye’den getirilen ürünlerin çok uluslu bir müşteri kitlesine ulaşmasını kolaylaştırırken, Türk üreticiler için de Avrupa’da daha görünür ve rekabetçi bir vitrin oluşturacak.





18 KATEGORİDE 5 BİN ÜRÜN

Geçtiğimiz cuma günü Viyana’da geniş katılımla gerçekleştirilen açılışta basın mensuplarıyla bir araya gelen Homeland Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, mağazayı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını ve yeni nesil bir konseptle Avrupalı tüketicinin karşısına çıktıklarını söyledi. 5 bin farklı çeşit ürün sunduklarını ve zamanla özellikle Türk ürünlerinin sayısının artacağını belirten Gülle, “Bu ürünleri ağırlıklı olarak Almanya, İtalya, Avusturya, Polonya ve Türkiye'den tedarik ediyoruz. Burasını bir Türk pazarı olarak dizayn etmedik çünkü Viyana Avrupa'nın göbeği. Etrafımızda dokuz tane komşu ülke var ve insanlar buralardan arabayla alışverişe geliyor. Bulunduğumuz nokta itibarıyla çok uluslu bir topluluğa hitap edeceğiz. Dolayısıyla Avrupalı tüketicilere sunacağımız ürünleri bulundurma mecburiyetiyle ürün gamımızı belirledik" dedi.





İNEGÖL MOBİLYASI, DENİZLİ HAVLUSU REYONDA

Türkiye'den de önemli üreticilerle çalıştıklarını ifade eden Gülle, "Şu anda ciromuzun dörtte birini ülkemizden tedarik ettiğimiz ürünlerle sağlıyoruz. Mobilyalarımız Bursa İnegöl'den geliyor. Ev tekstilini ve havluyu tamamen Türkiye'den yaptık. Hepsini Homeland markasıyla yapıyoruz ve kendi ismimizi bir marka haline getirmek istiyoruz. Yakın zamanda online tarafta da ciddi bir atılım yapacağız" diye konuştu.



