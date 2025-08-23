Yeni Şafak
Trump'tan ithal mobilyalara gümrük vergisi kararı

00:5123/08/2025, Cumartesi
AA
Trump, bu kararın mobilya sektörünü ülkesine geri getireceğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü açıkladı. 50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacağını belirten Trump, "Diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması yürütüldüğünü ve soruşturma sonucunda ABD'ye gelen mobilyalara gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, ABD'ye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü duyuran Trump, "50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacak ve diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Trump, bunun mobilya sektörünü North Carolina, South Carolina, Michigan ve ABD'nin tüm eyaletlerine "geri getireceğini" kaydetti.



