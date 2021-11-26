Ekonomi Honda 2050 hedefini trafikte sıfır kaza olarak belirledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Honda 2050 hedefini 'trafikte sıfır kaza' olarak belirledi

Honda, 2050 yılına kadar trafik kazası ölümlerini sıfıra indirmeyi hedefliyor. Honda, bu hedefi kapsamında dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisi olan 'Akıllı Sürücü Destekli Teknolojisi ile Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’ni kullanacak. Ayrıca firma, güvenlik teknolojisi SENSING 360'ın da 2030 yılına kadar bütün modellerde olmasını planlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Honda 2050 hedefini trafikte sıfır kaza olarak belirledi
Foto: Arşiv.

Honda, yapay zeka ve iletişim teknolojilerini kullanarak trafikte yolu paylaşan herkesin trafik riskinden kurtulacağı güvenlik teknolojilerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

  • Geçtiğimiz günlerde Japonya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Softbank ile yaya ve araçlar arasındaki çarpışmayı azaltacak 5G mobil iletişim teknolojileri projesini açıklayan Honda, şimdi de 2050 hedefini açıkladı. Honda, geleceğin güvenlik teknolojileri olan Akıllı Sürücü Destekli Teknoloji ile Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’ni kullanarak ‘herkes için güvenlik’ sloganıyla Honda motosikletlerin ve otomobillerin yer alabileceği trafik kazalarındaki ölüm oranını 2030 yılına kadar yarı oranına, 2050 yılına kadar ise sıfıra düşürmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ

Honda’nın kullanacağı temel teknolojilerden ilki dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisi olan ‘Akıllı Sürücü Destekli Teknoloji’. Sürüş hatalarını ve risklerini azaltmak için her bireyin yeteneğine ve durumuna uygun yardım sağlayarak sürücünün güvenli ve sağlam bir sürüş elde etmesine yardımcı olacak bu teknoloji ile sürüşte sıfır insan hatası hedefleniyor.

  • Honda’nın kullanacağı temel teknolojilerden ikincisi ise ‘Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’. Hem insanlar hem de mobilite ürünleri olmak üzere trafikte yolu kullanan herkesi telekomünikasyon yoluyla birbirine bağlayarak potansiyel riskleri tahmin etmeyi mümkün kılacak bu teknoloji, çarpışmalar gerçekleşmeden önce insanların bu tür risklerden kaçınmasına yardımcı olacak.

SENSING 360, 2030 YILINA KADAR SATIŞA ÇIKACAK

Honda, kazasız bir toplum hedefi kapsamında geliştirdiği çok yönlü güvenlik ve sürücü destek sistemi olan Honda SENSING 360'ı da 2030 yılına kadar tüm büyük pazarlarda ve tüm modellerinde satışa sunacak. Ayrıca, motosiklet algılama işlevinin uygulamasını genişletmek ve ADAS'ın (gelişmiş sürücü destek sistemi) işlevlerini daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ettiğini de duyuran Honda, motosiklet güvenlik teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında ve güvenlik eğitimi teknolojilerinin (Honda Safety EdTech) sunulmasında da çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yapay zekayla iş dönüşümü
EKONOMİ
Yapay zekayla iş dönüşümü

Araç sahipleri çok tartışıyordu: Fotoğraf zorunlu değil
GÜNDEM
Araç sahipleri çok tartışıyordu: Fotoğraf zorunlu değil

Trafiğe 10 ayda yaklaşık bir milyon aracın kaydı yapıldı
EKONOMİ
Trafiğe 10 ayda yaklaşık bir milyon aracın kaydı yapıldı
Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

​DSÖ duyurdu: Yüksek bulaşma riski taşıyor.
Dünya insanlık dramına seyirci

Dünya insanlık dramına seyirci

​Göçmen cesetleri yine kıyıya vurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz

​Bakan Koca duyurdu: Yeni varyanta karşı tedbir alındı.

Dünya Kupası yolunda zor yolu çektik.

​26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.

​TRT payı kalktı dolandırıcılar harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.