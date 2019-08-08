Honda Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı

Dünya

AB Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulundu

3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını takdirle karşıladıklarını belirten Avrupa Birliği Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, "Türkiye, AB üyeliği yolunda aday bir ülke olarak vazgeçilmez bir ortaktır ve AB için her zaman stratejik açıdan önemli bir komşu olacaktır" ifadesini kullandı.