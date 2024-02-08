IFCO İstanbul Fashion Connection kapılarını açtı: Beş kıtadan modaya yön verenleri buluşturacak

Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı IFCO İstanbul Fashion Connection, 7-10 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek beşinci organizasyonuna iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Toplam 9 salonda, 600’ün üzerinde katılımcı firma ve 30.000’den fazla ziyaretçi ile uluslararası fuar takvimine adını yazdıran IFCO ISTANBUL FASHION CONNECTION, İHKİB iştiraki İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenleniyor.

Kısa sürede elde ettiği başarıyla Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonları arasına giren ve alanında Avrupa’nın en büyük fuarı IFCO İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı; kadın, erkek ve çocuk giyimden, denim ve spor giyime, abiye, gelinlik, damatlıktan iç giyim ve çoraba, deri ve kürk konfeksiyondan ayakkabıya kadar tüm ürün gruplarındaki seçkin firmaları bir araya getiriyor. ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere hedef ve uzak ülkelerden alım heyetleri ile katılımcı firmalar, ikili iş görüşmeleri yaparak sürdürülebilir iş birliklerine imza atacaklar.

Türk tasarımcılar The Core İstanbul’da

IFCO fuarında ziyaretçiler, Türk moda tasarımcılarına özel olarak ayrılan The Core İstanbul alanını da gezerek Türk modacıların tasarımlarını da inceleyebiliyor. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarını ve Hazır Giyim markalarını uluslararası alıcılar ile bir araya getirerek marka ve tasarımcıların koleksiyonlarını ticari faaliyete dönüştürme olanağı sağlayan IFCO Fuarı’nda bulunan The Core İstanbul, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin önde gelen markaları IFCO’da

IFCO’da yer alan markalar özel bölümünde ise Hazır Giyim sektöründe markalaşmış, dünyanın birçok noktasında mağaza açarak ihracat yapan ve koleksiyonlarını yurtdışına taşıyan perakende markaları yer alıyor. Önceki yıllarda dünyanın her yerine ihracat yapma kapasitesi olan çok sayıda yerli markaya ev sahipliği yapan IFCO, bu sezon da uluslararası müşteri ağlarını genişletmek isteyen yerli markaların buluşma noktası olacak.

Trend Alanında İMA İstanbul Moda Akademisi İmzası

Güncel gelişmeleri takip eden, ilk duyuran ve uygulayan moda merkezi olarak son üç sezondur IFCO Fuarı’nın trend alanını tasarlayan İMA İstabul Moda Akademisi, beşinci sezonda da bu görevi üstlendi. trend alanını gezen ziyaretçiler, 2025 kışının öne çıkan renk kodlarını, formlarını, doku, lif, materyal ve aksesuarlarını keşfederken İMA mezunu genç nesil tasarımcıların New Gen koleksiyonundan da parçalar görebilecek.

IFCO, etkinliklerle moda ve bilgiyi buluşturuyor