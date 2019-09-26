İflas dalgası Avrupa’da

Antalya Valiliği; Thomas Cook Turizm Firması'nın misafirlerinden 24 Eylül itibarıyla 8 uçakla 1700 yolcu, 25 Eylül'de 6 uçakla 1257 misafirimiz olmak üzere toplamda 14 uçak ile 2957 turistin Antalya’dan güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası Avrupa’yı da vurmaya başladı. İngiliz şirketinin Almanya ve Polanya’daki iştirakleri de iflas duyurusunda bulunmaya başladı. Şirketin Almanya'daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH iflasını dün istedi. Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, yaptığı açıklamada adli adımı atmaktan kaçınmayı istediklerini ancak müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını ifade ederek iflas başvurusunu mahkemeye yaptıklarını bildirdi.

ALMANYA’DAKİ BİRÇOK ŞİRKET ETKİLENDİ

Neckermann’ın Öger Tur, Air Marin ve Buchen Seyahat şirketlerinin tatil hizmeti verdiği 140 bin kişinin ülkelerine geri getirilmesi konusunda Alman Dışişleri Bakanlığı ve seyahat sigorta şirketleriyle görüşme halinde olunduğu kaydedildi. Thomas Cook'un Almanya iştiraklerinden olan Condor'a devlet desteği verilirken Thomas Cook GmbH'nın da kredi müracaatına bir cevap verilmediği öğrenildi.

Hafta başındaki dev iflasın ardından Thomas Cook’un Polonya'daki yatırımlarından Neckermann Polska seyahat şirketi de dün iflasını açıkladı. Salı günü Zakintos ve Mayorka uçuşlarını iptal ettiğini açıklayan firma, dün sabah ise tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Genel Müdürü Maciej Nykiel imzalı başvuruda; Polonya dışına tatile gönderdikleri 3 bin 600 kişi için sigorta fonunun devreye konulmasını da talep etti.

EN BÜYÜK RİSK İSPANYA’DA

Şimdilik iki Avrupa ülkesiyle sınırlı kalsa bile bu dalganın kıtadaki turizm endüstrisine olumsuz etkilerinin artması bekleniyor. Büyük risk barındıran ülkelerin başında ise İspanya geliyor. İngiliz tur operatörünün İspanya'nın adalarında sahibi olduğu ya da işletmeciliğini aldığı 40'tan fazla lüks otelin bulunduğunu söyleyen turizm sektörü temsilcileri, bu tur operatör aracılığıyla 7 milyondan fazla turistin İspanya'ya gönderdiğini söylüyor. Tenerife Oteller Federasyonu Başkanı Jorge Marichal, “Bu Kanarya Adaları'nın turizmi için ciddi bir darbe. İspanya'ya etkisi çok büyük olacak” sözleriyle riskin büyüklüğüne dikkat çekti.

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Türkiye'de oteli yok

Burak Tombul

Thomas Cook’un Türkiye’deki otellerle ilişkisinin isim hakkı üzerinden yürütüldüğü öğrenildi. Franchise sistemiyle Thomas Cook’un ismini kullanan Türkiye’deki 30 civarındaki otel 4-5 grupta yoğunlaşıyor. 2014 yılında yayınlanan son rapora göre; Türkiye’deki 35 otele isim hakkı veren Thomas Cook ile çalışan oteller şunlar: Smartline (15 otel) Sentido (10 otel), Sun connect (4 otel), Sun prime (4 otel) ve Sunwing (2 otel). 2019 yılı başında Türkiye’de 3 oteli daha hizmete açma hedefini açıklamıştı. Bu hedef doğrultusunda Cook’s Club Adaköy Marmaris ve Cook’s Club Alanya hizmet vermeye başladı.

SADECE İSİM HAKKI VAR

Ulaştığımız Thomas Cook Türkiye yetkilisi Burak Tonbul, bu otellerin sahibinin direkt olarak şirketin kendisinin olmadığını belirtirken, franchise sistemiyle Türk işletmecilerin Thomas Cook’un isim hakkını aldıklarını söyledi. Tonbul, Türkiye’deki işletmelere olan borç konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını dile getirdi.