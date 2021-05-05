​İhracat ailesi büyüyor: Nisanda 2 bin 444 firma

Son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesine büyük katkı veren ihracatın yıldızı parlamaya devam ediyor. Kovid-19 salgınına rağmen geçen yılı 169 milyar 500 milyon dolar ihracatla kapatan ihracat ailesi, bu yıl daha büyük hedefler için çalışıyor. 200 milyar dolar hedefini gözüne kestiren ihracatın son aylarda kırdığı rekorlarda, ihracata yeni başlayan firmaların önemli etkisi var. Pandeminin en zorlu dönemi olan 2020 yılında toplam 16 bin 217 firma ilk kez ihracat ailesine katıldı. Bu firmalar geçen yıl toplam 955 milyon 615 bin dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi.

EKONOMİ Egeli ihracatçılar rekor kırdı

HER YENİ FİRMA DAHA FAZLA İHRACAT DEMEK

Geçen yıl 16 bini aşan yeni ihracatçı firma sayısı bu yıl da artarak devam ediyor. Pandemi sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen Ocak-Nisan 2020 döneminde ilk kez ihracat yapan firma sayısının toplamı 6 bin 778’e ulaştı. Bu firmaların 4 aylık sürede ihracata yaptığı toplam ihracat ise 345 milyon dolar oldu. 345 milyon doların 136,9 milyon doları nisan ayında ilk kez ihracat yapan 2 bin 444 firma tarafından yapıldı.

EKONOMİ THY zor olanı başardı: Pandemiye rağmen kar elde etti

TABANA YAYMA ÇALIŞMALARI ETKİLİ OLDU

Sayıları 100 bini aşan ihracatçı firma ailesinin sürekli büyümesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in ihracat yapma anlayışını tabana yayma çalışmalarının büyük etkisi var. TİM; verdiği eğitimlerle küçük ölçekli işletmelere dış ticaret vizyonu kazandırırken, devletin verdiği destekler ise mikro düzeyindeki işletmelerin ürünlerini yurt dışına pazarlamasında etkili rol oynuyor.

REKLAM

EKONOMİ En iyi nisan ihracatı: 18,8 milyar dolar

GÖREVİMİZ İHRACATI TABANA YAYMAK

Konuyla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, göreve gelmesinin ardından başlattığı ihracat seferberliğinin meyvelerini görmeye başladıklarını belirtti. 4 ayda ihracata merhaba diyen firma sayısı 7 bine yaklaştığına dikkat çeken Gülle, Görevi devraldığımız günden beri, ‘İhracatı Tabana Yaymayı’ kendimize görev bildik. Bu kapsamda, TİM KOBİ ihracat seferberliği eğitim programlarını 2019 yılından bu yana aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Bu eğitimlerle girişimci ve ihracatçıya ulaşılarak ihracat ailesine yeni üyeler kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Her ay ortalama 1.500 yeni firmamızın ihracata başlaması, seferberliğimizin başarıya ulaştığını net bir şekilde gösteriyor. Bugün artık ihracatçı sayımız 100 binin üzerinde” dedi.

EKONOMİ Emekli ve memur için enflasyon zammı göründü: İşte maaşlara yansıyacak farklar

GÜÇLÜ İHRACAT GÜÇLÜ TÜRKİYE

‘Daha Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye’ için çalışmalarına devam ettiklerini ifade dene Gülle, şunları kaydetti: “Bu yılın ilk 4 ayında pandemi sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen ilk kez ihracat yapan firma sayımız ise toplamda 6 bin 778’e ulaştı. İhracata ilk kez merhaba diyen tüm firmalarımızın toplam ihracat rakamı ise 350 milyon dolara yaklaştı. 345 milyon dolarlık ihracata imza atan bu firmalarımızın başarısı emin adımlarla 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ilerlediğimizin de gösteriyor.”

İsmail Gülle

İHRACATLA YÜKSELEN TÜRKİYE