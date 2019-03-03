İhracat hedefi 5,5 milyar dolar

Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği sektörlerden biri de züccaciye olarak dikkat çekiyor. Son yıllardaki çıkış trendini sürdürmek isteyen sektör, iç piyasanın hareketlenmişini de bekliyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan; seramik, porselen, cam, ahşap, metal gibi birçok sacayağına sahip züccaciye sektörünün 2018’deki performansını ve 2019 yılına yönelik hedeflerini Yeni Şafak’a anlattı. Sektörün son 10 yılda 3 kat büyüdüğünü aktaran Erdoğan, “Geçen yıl 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Hedefimiz 2019 yılında 5,5 milyar dolar. Buna karşılık ithalatta da bir düşüş yaşadık” dedi. Erdoğan, dış ticaret fazlası veren bir sektör olduklarını da vurguladı.

İsmail Erdoğan

İHRACATIN %52’Sİ AB ÜLKELERİNE

İthalat bakımından 1.3 milyar dolarlık 2017 ithalatının 2018’de 1.08 milyar dolara düştüğünü söyleyen Erdoğan, dünyada pazar payı olarak Türkiye’nin; Çin, Almanya, Fransa, İtalya ve Meksika’nın ardından 6’ncı sırada olduğunun altını çizdi. Sektör ihracatının ağırlıklı olarak AB ülkelerine gerçekleştiğini dile getiren İsmail Erdoğan, “İhracatımızın yüzde 52’si AB ülkelerine yapılıyor. Bunların arasında yüzde 10 ile en fazla ihracat yaptığımız ülke ise İngiltere. Dış ticaret fazlamız ise 2017 2,9 milyar dolar iken 2018’de 3,6 milyar dolara yükseldi” diye konuştu.

İÇ PAZARA DÖNÜŞ

İsmail Erdoğan, sektörlerindeki ithalatın azalmasında en büyük etkenin üreticilerin ham madde ihtiyaçlarını karşılama noktasında iç pazara yönelmesi olduğunu belirtti. ZÜCDER olarak kendilerinin de daha önce düzenledikleri çalıştaylarda bu konuya yoğunlaştıklarını aktaran Erdoğan, “Bu çalıştayları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 7’nci çalıştayımızı Kasım ayında Antalya’da düzenleyeceğiz. 20 ülkeden 30 kadar firmayı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız ihracatın artmasını sağlamak” ifadelerini kullandı. Ayrıca dernek olarak iki farklı fuarları olduğuna da değinen Erdoğan, İdeal Homex fuarının 21-24 Mart’ta Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini, bir diğer fuarları olan Zuchex fuarının ise şu anda görüşmelerinin sürdüğünü ve tanıtım noktasına yoğunlaştıklarını kaydetti.

REKLAM

UR-GE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEĞİZ

Gerçekleştirdikleri Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) çalışmalarına da değinen İsmail Erdoğan, daha önce İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği (İMMİB) ile birlikte düzenledikleri çalışmaya 31 firma katıldığını belirtti. Katılan firmalardan bir kısmının daha önce ihracat bile yapmadığını söyleyen Erdoğan sözlerini söyle sürdürdü: “İhracat yapan firmalar bile yüzde 40 oranında ihracatlarını arttırdılar. Dolayısıyla Ur-Ge projelerine devam kararı aldık. Şu anda 55 müracaatımız var. Hedef ülkeyi yakın bir zamanda belirlemiş olacağız. Hedef ülkenin yanı sıra 3-4 ülkeyi daha ziyaret edeceğiz.”

KAYIP İHRACATLA TELAFİ EDİLDİ

2018’in ikinci yarısında yaşanan kur dalgalanmalarıyla birlikte birçok sektörde iç pazarda döviz bazlı bir daralma yaşandığını hatırlatan Erdoğan, “Bizim sektörümüzde de yine yüzde 20 oranında bir daralma gerçekleşti. Biz bu daralmayı ihracatla telafi etmiş sektörüz. İç pazarda kaybedilen ihracatla geri kazanıldı diyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Sektör olarak 2019 yılında ihracatı 5,5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Erdoğan, yerli üreticilerin daha fazla kapasiteye ulaşarak, teknolojilerini yenileyerek bir anlamda ithalatın azalmasına katkı vermesi gerektiğini dile getirdi.

KDV indirimini bekliyoruz

Sektör sorunlarını da dile getiren ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, “KDV indiriminin sektörümüze uygulanmamış olması iç pazardaki hareketlenmenin önünde en büyük engel. Züccaciye sektöründeki KDV oranının yüzde 18’den 8’e indirilmesi yönündeki taleplerimiz devam ediyor. İndirim olursa iç pazarda büyük bir hareketlenme yaşanacağını öngörüyoruz” dedi. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu sorununu da dile getiren Erdoğan, “Vadeli ithalata yüzde 6 civarında bir fon uygulanıyor. Adeta vadeli ithalat cezalandırılıyor gibi bir durum var. Bu yüzden aksız rekabet oluşuyor” dedi.