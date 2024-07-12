İhracatçı yükselen maliyetten şikayetçi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta ilk 6 aylık performansı değerlendirirken, ikinci yarıyla ilgili öngörülerini de paylaştı. Yıl sonunda 267 milyar dolarlık hedef için ihracatçının yüksek maliyet, düşük kur kıskacından çıkarılması gerektiğini belirten Gültepe, son bir yılda üretim maliyetlerinde yüzde 100 artış olduğunu aynı dönemde dolar kurundaki artışın ise yüzde 25’te kaldığını dile getirdi.

Enflasyonun artmasıyla birlikte Türkiye'nin dolar bazında rakiplerinden yüzde 40 daha pahalı bir ülke haline geldiğini belirten Gültepe, “Bunun neticesinde Türkiye, rekabetini kaybediyor. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil çünkü makas giderek açılıyor” dedi.

KUR İLE ENFLASYON FARKI 5 PUANI AŞMAMALI

TİM Genel Merkezi’nde ‘İhracat 2024 Raporu’nun da açıklandığı etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Mustafa Gültepe, Türkiye'de finans maliyetleri çok yüksek olduğunu vurguladı. Gültepe, “Yüzde 50 faizin konuşulduğu yerde ihracatçılar Eximbank üzerinden yüzde 37 ile yararlanabiliyor ancak kurun sabit kaldığı yerde yine de yüksek kalıyor” diye konuştu. Kurun enflasyona paralel hareket etmesi gerektiğini belirten TİM Başkanı, “Kur ile enflasyon arasındaki farkı 5 puanı aşmamalı. Bugün dolar/TL kurunda minimum seviye en az 37 olmalı” ifadesini kullandı.

BEKLENTİLERİ SIRALADI

Ekonomi yönetiminden beklentilerini sıralayan Gültepe şöyle konuştu: “Yurt içinde üretimi olmayan ve talebi karşılamayan ham madde ve ara malının ithalatında vergi yükü hafifletilmeli. Üretici ve ihracatçıya ilave yük getirecek, rekabetçiliğe zarar verecek düzenlemeler gözden geçirilmeli. Üretimde kullanılan elektrik ve doğal gaz gibi enerji maliyetleri koşulların elverdiği ölçüde asgari düzeyde tutulmalı. Zor dönemde Eximbank ve İGE A.Ş'nin ihracatçımıza finansman desteğini çok anlamlı buluyoruz. Ancak süreci en hasarla atlatabilmemiz ve önümüzdeki döneme hazırlanmamız için daha uygun koşullarda finansman imkanları oluşturulmalı.”

BYD YATIRIMI ALGIYI DEĞİŞTİRİR

Otomotiv markası BYD’nin Türkiye’ye yatırımını da değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, şunları kaydetti: “Uzun yıllardan beri ilk defa biri geldi ve otomotiv üretimi yapacak. Daha sonradan oluşturacak olduğu çarpan etkisine bakmak lazım, bence takdire şayan. Bir firma uluslararası algıyı da değiştirir. Olumlu, inşallah çok daha büyütür, geliştirir, farklı firmalar gelir, yan sanayiyi büyütür. Bence üretim için her sektörde bundan çok daha fazla örneklerini duymalıyız.”

Konkordato sayısına 5 ayda ulaştık

Mustafa Gültepe, 2023'te konkordato ilan sayısının bu yılın ilk 5 ayında yakalandığını ifade etti. Satışların düştüğü, faizin yüksek olduğu noktada şirketlerin problemlerinin de arttığını vurgulayan Gültepe, “Ekonomi yönetimimiz tüm platformlarda ihracatçılar için imkan ve olanakları sağlamaya çalışıyorlar. Enflasyon probleminden dolayı herkes gözünü enflasyona dikti. Dolayısıyla ihracatçılara destek noktasında zihniyette düşünce var ama uygulamada yok maalesef. Bunu enflasyon problemini tetikliyor. Destek uygulamaları daha fazla olsa daha iyi olur” şeklinde konuştu. Gültepe, ilk 6 ayda ihracatta otomotiv, kimyevi maddeler ve hazır giyimin ilk 3'te olduğunu belirtti.







