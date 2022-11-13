Ekonomi İhracatçıların krediye ulaşması İGE kefaletiyle kolaylaştı 2 bin ihracatçıya 11 milyarlık kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçıların krediye ulaşması İGE kefaletiyle kolaylaştı: 2 bin ihracatçıya 11 milyarlık kredi

İhracatı Geliştirme Şirketi İGE’nin sağladığı kefaletle ihracatçı firmalara kullandırılan kredi miktarı 11 milyar lirayı buldu. Bu imkândan şimdiye kadar 2 binden fazla firma yararlandı. 20 bankanın sağladığı 25 milyar liralık yeni kredi paketini ihracatçılara açan İGE, yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tahsis edeceği kaynak üzerinden de kefalet sağlayacak.

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İbrahim Acar Yeni Şafak
İhracatçıların krediye ulaşması İGE kefaletiyle kolaylaştı: 2 bin ihracatçıya 11 milyarlık kredi
Arşiv.

Küresel ticaretin yavaşladığı bir ortamda büyük başarı elde eden ihracatçı işletmelere sağlanan krediler hem artıyor hem de çeşitleniyor. İhracatçı firmaların yeni yatırımlarını ve kapasite artışlarını finanse edebilmesi için dış kaynaklara sorunsuz ve hızlı bir şekilde erişmesi önem taşıyor. Yıllardır Türk Eximbank üzerinden verilen ihracatçı kredilerinin artırılması için Ticaret Bakanlığı öncülüğünde kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş (İGE) kefaletiyle işletmelere verilen kredi miktarı katlandı.

BİRLİK VE BANKALAR BÜYÜK GÜÇ KATTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Eximbank ortaklığıyla Ekim 2021’de kurulan İGE Şirketi; 61 İhracatçı Birliği ve 20 bankanın ortak olmasıyla daha büyük bir sermaye yapısına kavuştu. İhracatın finansmanı sürecinde yer alan kredi alan ihracatçılar, kredi veren bankalar ve kamu gibi paydaşların İGE yönetiminde söz sahibi olması, şirkete güçlü ve etkin bir kurumsal yapı özelliği kattı.

25 MİLYAR LİRALIK YENİ PAKET DEVREDE

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; İGE kefaletiyle Eximbank’ın tahsis ettiği kredi tutarı 11 milyar liraya ulaştı. Bu kredilerin 4,3 milyar lirası son bir ayda tahsis edilirken, İGE kefaletiyle kredi sağlanan firma sayısı 2 bini geçti. Eximbank dışındaki 20 banka için de toplamda 25 milyar liralık kredi hacmi oluşturacak bir destek paketi hazırlandı. 25 milyar liralık kredi paketi, teknik entegrasyonunu tamamlayan bankalar üzerinden kullandırılmaya başlandı. Kaldıraç sistemine dayanan kefalet sistemiyle her 1 TL’lik sermaye/kaynak ile bankalar ihracatçılara yaklaşık 18 TL kredi kullandırabiliyor.

SIRADA HAZİNE DESTEĞİ VAR

Şimdilik yalnızca öz kaynakları üzerinden kefalet üreten İhracatı Geliştirme Şirketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de kaynak tahsisine ilişkin önemli bir protokol imzaladı. Şirketin kendi öz kaynağından sağladığı kefaletlere ek olarak yakında bakanlık tarafından kendisine tahsis edilen kaynak üzerinden de kefalet üretmesi hedefleniyor. Bu sayede, daha fazla ihracatçının krediye ulaşma imkânı olacak.

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