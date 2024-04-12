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Ekonomi

İhracatçının gözü faiz indiriminde

Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadele kapsamında aldığı tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Akın Ali Polat
04:00 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 06:26 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Martta yüzde 0,3 artan enflasyon, yıllıkta yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti. Mart verileri beklentilerin biraz üzerinde gelse de, Avrupa Merkez Bankası'nin nisan ayında sabit tuttuğu faizleri göstergelerde bozulma olmazsa haziran toplantısında esneteceği tahmin ediliyor.


FRANSA VE İSPANYA SICAK BAKIYOR

Avro Bölgesi'nde, enflasyon beklenenden daha hızlı yavaşlaması, haziran ayında faiz oranlarını düşürme ihtimalini güçlendirdi. Avrupa’da söz sahibi ekonomilerden Fransa, İtalya ve İspanya ortalama yüzde 10’u bulan enflasyonun makul düzeye gerilemesine paralel olarak faiz indirimine sıcak bakıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde makro ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmenin, Türkiye gibi yakın coğrafyadaki ihracat ortağı ülkelere olumlu yansıması bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarında yükselen faiz oranlarının ardından atılan ekonomiyi soğutma adımları, Türkiye’deki birçok sektör olumsuz etkilenmişti. Dış ticaretinin yaklaşık yüzde 45'ni Avrupa ülkeleriyle yapan Türkiye, birlik üyesi ülkelerde talebin artışına bağlı olarak eski daha fazla ürün satmayı bekliyor.


ENFLASYON ARTIŞI BEKLENTİYİ BOZDU

Amerika Merkez Bankası’nın beklentiler paralelinde son çeyrek öncesi faiz indirimine gitmesi, açıklanan veriler ışığında zor görünüyor. Fed yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için mevcut para arzını yüzde 4 daraltmış durumda. Ucuz kredi bulamayan büyüme odaklı ABD şirketleri, ağustos ayından önce faizlerde esneme beklentisi içerisine girmişti. Ancak, açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle bu beklenti havada kaldı.


#Ekonomi
#ihracat
#faiz
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