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Ekonomi

İhracatı artıracak mesleki eğitim kararı

İhracatta nitelikli iş gücü için ihtiyaç duyulan meslekler tespit ediliyor. İhracatçıların ihtiyaç duyduğu mesleklerin belirlenmesiyle, bu mesleklere yönelik standart ve yeterliliklerin hazırlanmasının ve sertifikalandırılmasının nitelikli işgücü istihdamına olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İhracatta nitelikli iş gücü için ihtiyaç duyulan meslekler tespit ediliyor. İhracatçıların ihtiyaç duyduğu mesleklerin belirlenmesiyle, bu mesleklere yönelik standart ve yeterliliklerin hazırlanmasının ve sertifikalandırılmasının nitelikli işgücü istihdamına olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, etkin işgücü ihtiyacının karşılanmasını temin etmek için mevcut meslekler arasında yer almayan ancak ihracatçı sektörler tarafından ihtiyaç duyulan meslekler Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından tespit edilerek Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilecek. Üreticilerden alınan geri dönüşlere göre başlayacak uygulama sayesinde Türk sanayiinde ihtiyaç duyulan tüm meslek kollarında sertifikalar ve eğitimler verilecek.

#İhracat
#Ekonomi
#İstihdam
9 dakika önce
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