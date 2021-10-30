İhracatta 220 milyar dolara koşuyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatının 1923’te 50 milyon dolar olduğunu belirterek, “Bugün ise 220 milyar dolara gidiyor. Türkiye’yi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye kavuşturmakta kararlıyız” dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için birliğin yayınladığı özel filmin izleyiciler tarafından büyük beğeni aldığını belirten Gülle, “Türk imalat sanayisinin ihracatının yıllık 161 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İsmail Gülle

Türkiye’nin ihracattaki başarısına ve 2000’den sonra yaşanan hızlı küreselleşmeyle birlikte dış ticaretteki artışa değinen ve salgınla birlikte küresel ticarette yaşanan sıkıntılardan bahseden Gülle, “Eylül ayı itibarıyla yıllık bazda 212 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

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DIŞ TİCARET FAZLASINDA KARARLIYIZ

Türkiye’yi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye kavuşturmakta kararlı olduklarını anlatan Gülle, “Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılan ekonomik bağımsızlık mücadelesi her zaman devam edecektir. Ekonomik bağımsızlık ise ancak ve ancak üretim ve ihracatla mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.