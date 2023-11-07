İhracatta ekim rekoru 22.9 milyar dolar

Türkiye’nin ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olurken, ocak-ekim dönemindeki 10 aylık rakam ise 210 milyar doları aştı. İhracat yapılan ülkelerdeki değişim ve hareketlilik ayrıca dikkat çekti. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 764 milyon dolarla Almanya olurken, uzunca bir aradan sonra Irak 1 milyar 322 milyon dolarla ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sırada ise 1 milyar 253 milyon dolarla ABD yer aldı. 1.219 milyar dolarla daha önce ilk 5’te yer almayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin dördüncü sıraya çıkması dikkat çekti. Bu ülkeye ihracatımız değer bazında 752 milyon dolar arttı. Söz konusu gelişmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle başlayan sürecin etkili olduğu ifade ediliyor.

EKİMDE 22,9 MİLYAR DOLAR

Ekim ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin katıldığı basın toplantısıyla Ankara’da açıklandı. Tüm zorluklara rağmen temmuz ayında ihracatta başlayan aylık yükselişin, ağustos ve eylül aylarında devam ettiğini ve ekimde yükselişin sürdüğünü belirten Ömer Bolat, “22 milyar 900 milyon dolarla tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık” diye konuştu. Bolat, bu yılın ocak-ekim döneminde 210 milyar 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını anlatarak, “Geçen yılın 10 ayına göre az da olsa yüzde 0,3’lük artışa tekabül ediyor. Ekim itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerindeyiz” ifadesini kullandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA POZİTİF SEYİR

Bolat, ithalatın da ekimde yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 29,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti: “İthalatımızda ağustosta başlayan gerileme eylülde iyice belirginleşti. Ekimde az bir artışla, 30 milyar doların altındaki rakamla ithalatı kapadık. Dış ticaret açığımız ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 15 gerileyerek 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da sevindirici çünkü 6,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı demek, cari işlemler dengemiz de ekim ayında ya dengede olacak ya çok az miktarda açık ya da az miktarda fazla görebiliriz.

TL ile ticaret hızla artıyor

Hizmet ihracatına işaret eden Bolat, “Bu yıl 100 milyar dolar seviyesini aşacağız. 12. Kalkınma Planı’nda 2028 hedefimiz de 200 milyar dolar olarak belirlendi” diye konuştu. Türk lirasıyla ithalattaki artışın sevindirici bir husus olduğunu vurgulayan Bolat, Türk lirasıyla ithalatta yüzde 141 artış olduğunu söyledi. Bolat, 479 milyar liralık ithalatın Türk lirasıyla yapıldığını aktararak, “Bu, cari işlemler açığımızın finansmanı açısından olumlu bir gelişmedir” dedi.

Mustafa Gültepe

Kilogram birim değeri 1,46 dolar

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise Otomotiv, ekim ayında 3 milyar 87 milyon dolarla yeniden ilk sıraya yükseldiğini belirterek, “İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2,7 milyar dolarla kimya, 1,5 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Hububat sektörümüz de 1 milyar 207 milyon dolarla en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Ekim’de ortalama kilogram birim ihracat değeri 1,46 dolar düzeyinde” bilgisini verdi.







