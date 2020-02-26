Ekonomi İhracatta seferberlik zamanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta seferberlik zamanı

Doların yeniden 6 lirayı aşması daha fazla ihracat için önemli fırsat sunuyor. Faizlerin de düşmesiyle birlikte finansman maliyetleri azalan işletmeler daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok ihracat yapabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Döviz kurlarının yükselmesi, ihracatçılara daha yeni fırsatlar sunuyor. Doların uzun bir aradan sora yeniden 6 liranın üzerine çıkmasının Türkiye’nin daha fazla ihracat yapmasını beraberinde getirebilir. Bunun için yeni yatırım, yeni istihdam ve yeni üretim yapmak gerektirdiğine dikkat çeken iş dünyası temsilcisi STK başkanları, finansman maliyetlerinin aşağı çekilmiş olmasının da bu süreci desteklediğini ifade ediyor.

2019’u 180,7 milyar dolarlık ihracatla kapatan Türkiye, 2020’ye de iyi başladı. Geçen yıl 17 bin 544 firma ihracatçı ailesine katılırken, bu yılın ocak ayında bin 560 firma daha ihracata ‘merhaba’ dedi. Ocak ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar ihracat yapan ihracatçı firmaların, seferberlik ruhuyla hareket etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Arşiv

FAİZLERİN DÜŞMESİ YÜKÜ HAFİFLETTİ

Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimlerinin ardından kamu bankaları öncülüğünde kredi maliyetlerinin düşürülmesi ihracatçının finansman maliyetinden kaynaklanan yükünü hafifletti. Türk Eximbank'ın ihracatçıların gerek TL gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan faiz indirimi yapan Türk Eximbank, geçen hafta vade türlerine göre 60 ile 140 baz puana varan bir faiz indirimi daha yaptı. Eximbank buyıl ihracatçıya 50 milyar dolarlık bir destek verecek.

İhracatçıların; ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması ve Çin ekonomisini vuran korona virüs gibi risklerin küresel ekonomiye ve Türkiye’ye etkisini azaltmak için bu yıl daha çok çaba harcamak gerektiği ifade ediliyor. Riskli ülkelerden uzak durmak isteyen şirketler, siparişlerinin önemli bir bölümünü Türkiye’den temin etmeye çalışıyor.

İHRACATÇI AİLESİ GÜÇLENİYOR

İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, Türk ihracatçı ailesinin gün geçtikçe büyüdüğüne dikkat çekti. Gençlerin ihracata yönlendirilmesini çok önemsediğini belirten Gülle, “Teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı dönemi yaşıyoruz. Alışkanlıklar ve yaşam şekilleri değişti. Bütün ihracatçılara ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl TİM ailesine 17 bin 544 yeni ihracatçı katıldı. Ocak ayında bin 560 firma ihracata 'merhaba' dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye'nin en büyük şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız. İnşallah ülkemizin ihracatını bu yıl 190 milyar dolara, önümüzdeki yıllarda da hepimizin istediği, beklediği 200 milyar doların üzerine taşımaya azimliyiz, kararlıyız” dedi.

İHRACATI MİLLİ GÖREV OLARAK GÖRMELİYİZ

Ahmet Güleç

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul'da 26-27-28 Mart'ta Ticaret Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde büyük bir alım heyetini ağırlayacaklarını söyledi. 2020 hedeflerinin 4.5 milyar dolar olduğunu belirten Güleç, doların artması ihracatçıya nasıl bir etkisi oluyor? sorusuna şu cevabı veriyor: “Dünya ile rekabet edeceğimiz değerinde kur önemli. İhracatçı istikrarlı bir kurun yanında. İş adamlarının ihracatı milli bir görev olarak görmesinden yanayız. Daha fazla ihracat ve daha fazla katma değer getirme fırsatı var."

TİCARETİN ROTALARI DEĞİŞTİ

Ev ve mutfak eşyaları sektörü rotayı yurt dışına çevirdi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, “Latin Amerika’da, Uzak Doğu’da, Afrika’da ve güçlü olduğumuz Avrupa’da orta ve uzun vadede kalıcı hale gelmek için stratejiler üretiyoruz. Sadece Amerika pazarı için bir çalışma grubu kurduk. Artık yeni dönemde birbirimizle değil, dünyadaki rakiplerimizle rekabet etmemiz gerekiyor. Küresel çapta yaşanan kriz tüm rotaları yeniden belirledi” dedi.

ÜÇ PAZARDA GÜÇLENMEK İSTİYORUZ

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yıl Afrika, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarındaki payını artırarak Orta Doğu pazarında yaşanan daralmayı telafi etme yoluna gidecek. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Afrika, Amerika ve Uzak Doğu'da hakimiyetimizi artırmak istiyoruz. Bunu başardığımızda ihracatımız, Orta Doğu'da yaşanabilecek sıkıntılara rağmen olumlu trendini sürdürecektir” dedi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ARTACAK

  • Yeni dönemde Türkiye'nin dünya ticaretindeki rolünü artıracağına yabancılar da dikkat çekiyor. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Çin'de yaşanan koronavirüs salgını, Avrasya bölgesindeki ticari iş birliklerinin önemini daha da artırdı. Dünya ticaretinin olağan seyrinde devam edebilmesinde Türkiye gibi hızlı gelişen ülkeler önemli bir rol üstlenecek” dedi.

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