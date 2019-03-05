İhracatta şubat rekoru

Yeni yıla rekorla başlayan ihracatımız Şubat ayında da yüzde 3,7 artış göstererek 14 milyar 312 milyon dolar oldu. Bu döneme önemli bir gelişme yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalata görüldü. İhracat sektörü, 223 ülke ve bölgede ticaret yapmayı başardı. Bu ülkelerden 118'ine ihracatımız artarken, 93 ülkede ise artış yüzde 10'un üzerinde. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarihte bir ilke imza atarak, şubat ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ev sahipliğinde, TİM Kadın Konseyi'nin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı basın toplantısında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

14,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine dayandırdığı açıklamasında, şubatta ihracat yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolara ulaştığını, bunun Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi. Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Pekcan, kadın ve genç girişimcilere verdikleri önemin bir kanıtı olarak bakanlık bünyesinde "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi"ni kurduklarını söyledi. Dünya ticaretinin hız kestiği bir dönemde bu artışın önemli bir veri olduğunu kaydeden Pekcan, böylece yılın ilk 2 ayında ihracatın yüzde 5 artarken, ithalatın yüzde 23,1 azaldığını söyledi.





RAKAMLAR SEVİNDİRİCİ

Bu yılın en önemli göstergesinin, ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğunu vurgulayan Bakan, "Şubat 2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 69,4 iken öngördüğümüz şekilde bu yıl şubat ayında yüzde 88,6'ya yükseldi. 2018 yılının ilk 2 ayındaki yüzde 63,9 olan karşılama oranı bu yılın ilk 2 ayında yüzde 87,3'e yükselmiştir. İhracatımızın ithalatı karşılama oranındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF HAFTALIK 4 MİLYAR DOLAR

Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ocak -Şubat döneminde haftalık verileri, bu düşüncemizi doğruluyor. Haftalık bazda 3 milyar dolarlardan 3,5 milyar doların üzerinde bir seviyeye ulaştık ve bu Mart ayında da devam edecek. Hedefimiz, haftalık ihracatı 4 milyar doların üzerine taşıyarak, bu yıl en az 1 ay 16 milyar doları aşmak. Bu hedeflere ulaşmada, hükümetimizin destekleri son derece kritik" şeklinde konuştu.

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OTOMOTİV YİNE LİDER

Şubat’ta 2,5 milyar dolarla yine otomotiv sektörü lider oldu. Bu sektörü 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. İhracatını en çok artıran sektörler yüzde 35 artış oranı ile gemi ve yat sektörü, yüzde 30 ile kimyevi maddeler ve yüzde 28 ile mücevher oldu. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkat çeken artışlar ise şöyle: Malta’ya ihracat 10 kattan fazla artarken, Libya’ya ihracat 2 katına, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat 1,5 katına çıktı. İllerin ihracatına bakıldığında ise 47 ilin ihracatı arttı. Şubat ayında ihracat miktar bazında önceki döneme göre yüzde 20 artışla 11,3 milyon tona ulaştı. TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 175, rakamı ise 4,3 milyar TL oldu.

175 ülke ticaretinde Türk lirası

Gülle, şubatta 47 ilin ihracatını artırdığına işaret ederek, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin İstanbul, Kocaeli ve Bursa olduğunu söyledi. Bu dönemde 175 ülkeye ihracatta Türk Lirası kullanıldığını aktaran Gülle, 6 bini aşkın firmanın beyannamelerinde Türk Lirası’nı tercih ettiğini açıkladı. Gülle, miktar bazında ihracatın, yüzde 20’ye yakın artışla 11,3 milyon tona ulaştığını aktardı.

Şubat ayında parite etkisinin negatif yönlü 496 milyon dolar olduğunu belirten Gülle, yılın ilk 2 ayında parite kaybının 1 milyar doları aştığını, bunda, avro-dolar paritesinin geçen seneye göre önemli düşüş yaşamasının etkili olduğunu vurguladı.

Gülle, ocaktan itibaren ihracatı GTS’ye göre de hesapladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu: “Bu sisteme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumumuz son 5 yıllık verileri yayınladı. Buna göre geçen sene ÖTS’ye göre 168 milyar dolar olan ihracatımız, GTS’ye göre 177 milyar dolar olarak şekillendi. Böylece, özellikle serbest bölgelerden gerçekleştirdiğimiz ihracat dolayısıyla, yıllık ortalama 8-9 milyar dolarlık bir hacmi artık kayıt altına almış durumdayız. Türkiye’nin ihracat verilerine en kısa sürede mikro ihracatı da eklemek gayretindeyiz.”