Ekonomi İki otomotiv devi üretime ara veriyor
OTOMOTİV

İki otomotiv devi üretime ara veriyor

Tofaş ve Ford Otomotiv, planlı izin kullanımı ve hat bakımı nedeniyle belli bir süre üretime ara verecek. İki otomotiv şirketinde üretime planlı bakım çalışmaları dolayısıyla ara veriliyor. Yıllık izin ve bakım çalışmaları kapsamında iki hafta süreyle üretimleri durdurulacak.

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İki otomotiv devi üretime ara veriyor
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Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir''.

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