İki yıllık sipariş hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA EXPO 2024 etkinliğinde Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Fuara 120 ülkeyi içeren 1.478 firmanın katılım sağladığını söyleyen Görgün, "500 civarında ticari ve resmi delegasyon ağırladık. Ekonomik değeri 6.2 milyar doları aşan 133 anlaşma imzalandı. Bunların 4.332 milyar doları ihracat sözleşmeleri. Yılbaşından fuara kadar 7 milyar dolar savunma sanayii sözleşmesi imzalanmıştı. SAHA EXPO’da imza atılan anlaşmalarla yılsonuna 2 ay kala 12 milyar doları bulduk. 2025 ve 2026’nın isleri bugünden hazır demektir. Yılın geri kalanında da atacağımız imzalar var” diye konuştu.

Türkiye’nin bu yılki savunma sanayii ihracatının bugün itibarıyla 5 milyar dolara ulaştığını anlatan Görgün, “7 milyar dolarlık zorlu bir ihracat hedefi koymuştuk. 6.5 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.





“GÜVENİLİR ÜLKE” İMAJIMIZ GÜÇLENİYOR

Savunma sanayiinin ihracat artış oranının %20 olduğuna dikkatç çeken Görgün, şunları söyledi: "Savunma sanayiinde her yıl büyüyerek devam ediyoruz. İhracatımızda yüzde 20'lik büyümeyi ortalamada yakalamış durumdayız. Bunu yakalayabilmek ve burada sürdürülebilir olabilmek kaliteli ürün üretmenizden, güvenilir bir ülke olmanızdan ve ürünlerinizin ekonomik maliyet anlamında etkin olmasından kaynaklanıyor."





TÜMOSAN’IN MOTOR ÇALIŞMALARI ÇOK DEĞERLİ

TÜMOSAN’ın kara araçlarında yaptığı motor çalışmaları ve sektör hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün; şunları söyledi: “Kara araçlarında TÜMOSAN’ın çok değerli motor çalışmaları var. Özellikle vurgulamak istiyorum 50 ülkeye 5 binin üzerinde kara aracı teslim etmiş bir ülkeyiz. TÜMOSAN vakıf şirketi ya da devlet destekli herhangi bir şirket değil; tamamen özel sektörün alıp yürüdüğü sürüklediği bir şirket. Yine deniz sistemlerine baktığımızda orada da yine tersanelerimiz çok gelişmiş. Ağırlıklı olarak özel sektör tersanelerimiz 140’tan fazla ürününü 10’dan fazla ülkeye teslim etmiş durumda. Havacılıkta da özellikle insansız hava araçlarında dünyanın bir numarasıyız.”











