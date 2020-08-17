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İthalin fiyatı yerliden daha fazla arttı: Sıfır aracı şimdi de kur vurdu

Yeni bir otomobil sahibi olmak artık oldukça zor. Artan talep ve pandemi etkisiyle eskisi kadar hızlı gelemeyen araçlar bayileri yok sattırıyor. Fakat yaşanan kur artışı fiyatların da hızlı bir değişime girmesine neden oldu. Yerli modellerde fiyat artışları yılın ilk 8 ayında yüzde 30’ları bulmazken, ithal araçlarda bu oran neredeyse yüzde 70’lere merdiven dayadı.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Otomotiv pazarı 2020 yılına oldukça iyi bir grafikle girdi. Salgının en yoğun geçtiği dönemde bile oldukça iyi bir performans gösteren sektör, kredi oranlarının düşmesiyle şaha kalktı. Öte yandan kurun yükselmesiyle birlikte fiyat etiketlerinde de artışlar görülmeye başlandı. 2’nci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata verilerine göre, artışın yerli değil ithal markalardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Hüsamettin Yalçın

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İLK 8 AYDA FARK YÜZDE 70’E ULAŞTI

Artan kur, maliyet ve vergi dilimi baskısına dayanamayan markalar fiyat artışları gerçekleştirirken, ilk 8 ayda etiketler yüzde 70’e yakın zam görmüş. Bu dönemde ise kur farkı avro yüzde 30 olarak gerçekleşti. 900’den fazla model ve donanım üzerinden yapılan analiz sonucunda, fiyatların avro bazında düştüğü TL olarak arttığı kaydedildi.

EGEA KUR FARKININ ALTINDA KALDI

Cardata verilerine göre, Fiat Egea HB sport modelinin 120 beygirlik dizel otomatik versiyonu Ocak 2020’de yaklaşık 180 bin liradan satılırken, Ağustos ayındaki fiyat etiketi 231 bin lira olmuş. 8 aylık fark ise yüzde 29 olarak gerçekleşmiş. Aracın fiyatı euro bazında ise neredeyse aynı kalmış. En yüksek fiyat artışı bu modelde olmuş. Markanın ithal ettiği modellerde ise fiyat farkları yüzde 34’leri buldu.

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FİYATLAR MALİYETİN ALTINDA

  • Honda’nın Türkiye’de ürettiği Civic Sedan da kur farkı kadar olmasa da artış yapılanlardan. Civic Sedan’ın 1.5 litrelik VTEC otomatik versiyonu executive plus versiyonunun fiyatı 8 ayda yüzde 27 artmış. Hyundai ise yerli tarafında en fazla artış i20 tarafında yaşamış. Fakat bu fark kura göre oldukça geride. i20 Active 1.4 MPI elite smart otomatik versiyonunun fiyatı 8 ayda yüzde 21 artış kaydetmiş. Renault markasının fiyat etiketleri de kur artışının altında sayılanlardan, aynı kaderi Toyota da paylaşmış. İki markada da 8 aylık değişim yerli üretimde yüzde 34’ü aşmamış.

VERGİ DİLİMİ DE OLDUKÇA ETKİLİ

Fiyat değişimlerine baktığımızda yerli üretim modellerden çok ithallerin daha fazla yükseldiği Cardata verileriyle ortada. Yılın ilk 8 ayında (Ocak-Ağustos) yerli üretim yapan markaların fiyat artışları yüzde 30’u aşmadı. Hâlbuki sene başında 6.58 olan euro\TL, Ağustos 2020’de 8.50 oldu. Yani 8 aylık kur farkı da yüzde 30 oldu. Bazı ithal modellerin fiyat değişimi kur ve vergi dilimi kaynaklı gerçekleşti.

PEUGEOT ZİRVEYE TIRMANDI

Fotoğraf: Arşiv
  • Artan kur maliyetleri fiyatları üst seviyelere taşıyınca vergi dilimlerinin de payı yükseldi. Peugeot 2008 modeli, 8 ayda fiyat artışında lider oldu. Cardata verilerine göre, 2008’in giriş versiyonu olan 1.2 litrelik (130 hp) manuel active seçeneğinin fiyatı yüzde 69 artarak 148 bin 500 liradan 250 bin liraya ulaştı. 1.5 litrelik GT Line versiyonu hariç modelin fiyat artışların tamamı yüzde 40’ın üzerinde kaldı. Modelin kur bazında fiyatı ise donanımına göre yüzde 11 ila yüzde 30 arasında değişim gösterdi. Peugeot 508’in prime donanımlarının etiketi de 8 ayda yüzde 40’ı geçti. Seat Ateca FR ve xcellence, Citroen Berlingo kombi 1.5 BlueHDI feel stil ve feel donanımları, C5 AirCross 1.5 BlueHDI feel ve feel adventure otomatik seçeneklerinin fiyatı da yüzde 40’ın üzerinde artanlardan oldu.

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