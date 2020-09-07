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Ekonomi Sıfır otomobilde fiyat bilmecesi Pazar ÖTV sonrası iyice yavaşladı
OTOMOTİV

İkinci el piyasasında son durum ne? İkinci el araç fiyatları inecek mi yükselecek mi?

Sıfır otomobilde fiyat bilmecesi: Pazar ÖTV sonrası iyice yavaşladı

Otomotiv sektörü sürekli değişen kur hareketi ve ÖTV zammıyla birlikte fiyatlarda ne yapacağını şaşırdı. Güncellemelerle birlikte yukarı yönlü seyreden otomotiv fiyatları alım gücünü aşarken sektör makul seviyede bu krizi atlatmaya çalışıyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Sıfır araç fiyatları bir anda belirsiz hale geldi. Markalar öncelikle yüzde 50 ÖTV diliminde tutabilecekleri araçların fiyatlamalarına konsantre oldular. 1 hafta içerisinde piyasadaki belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyoruz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ÖTV düzenlemesinin sıfır ve ikinci el otomobil pazarına etkilerini değerlendiren 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yüksek vergi oranına bağlı olarak özellikle lüks ve premium pazarında tüketicilerin sıfırdan çok ikinci ele rağbet edeceklerini belirtti.

Orhan Ülgür

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PAZAR ÖTV’DEN SONRA YAVAŞLADI

Ağustos ayının sonunda yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası pazarla ilgili öngörü ve beklentilerini aktaran Ülgür, mevcut pazar koşullarını şöyle değerlendirdi: “ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyle birlikte hem sıfır hem de ikinci el pazarında kısa sürecek geçici bir yavaşlama söz konusu oldu. Hem ÖTV düzenlemesi hem de döviz kurlarının hareketli seyri nedeniyle sıfır fiyatları bir anda belirsiz hale geldi ve markalar hata yapmamak adına fiyat belirleme konusunda dikkatli hareket ediyorlar. Markalar öncelikle yüzde 50 ÖTV diliminde tutabilecekleri araçların fiyatlamalarına konsantre oldular. Genel sürecin de uzamayacağını öngörmekle birlikte 1 hafta içerisinde piyasadaki belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyoruz.”

LÜKS SINIF 2. ELE KAYACAK

Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte, üst matraha giren lüks ve premium modellerin sıfır olarak satışında ciddi daralma olacağının altını çizen Ülgür, “Her ne kadar pazarda çok küçük bir paya sahip olsalar da, dikkat çekici bir gerileme kaçınılmaz görünüyor. Tüketici, hali hazırda kullanmış olduğu aracın segmentin altında bir aracı tercih etmek istemeyecektir. Bu yüzden tüketiciler kendi segmentinde kalmak isteyecekler ve sıfır araç yerine nispeten daha düşük fiyatlı ama yüksek donanımlı, model yılı olarak da sıfırına daha yakın yaşlarda ikinci el araçlara yönelecektir” açıklamasında bulundu.

Vatandaşın ikinci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
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Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV’de yeni oranlar yürürlüğe girdi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV oranı artırıldı.
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Fiyatlar yüksek, başımız döndü <BR> <BR> 2 aydır araç baktığını ancak fiyatlardan başı döndüğünü belirten bir vatandaş, “Fiyatlar yüksek, başımız döndü. 40-45 bin liralık araç bakıyorduk ama hepsi 50-55 bine çıkmış. ÖTV zammından sonra tekrar fiyatlar artmış...
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Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü'
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Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü'
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Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü'
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Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü'
Vatandaşın ikinci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, “Fiyatlar yüksek, başımız döndü” dedi.


PAHALI ARAÇTA YÜZDE 50 İPTAL

Sıfır araç talebine karşılık arzda yaşanan daralma ve ön sipariş satışlarını değerlendiren Ülgür, sözlerine şunları ekledi: “İkinci elde fiyatların yükselmesinin sebeplerinden biri olan sıfır araç arz durumu, eylül ayı itibarı ile sona erdi. Ancak o dönemde sıra yazdıran müşterilerin davranışları, ÖTV düzenlemesi nedeniyle ters yönde işleyecektir. Daha önce döviz kuru ve araçların geliş fiyatına göre müşterilerin yüzde 20-30 oranında siparişlerini iptal edebileceklerini söylemiştik. Yeni düzenleme, fiyatları ciddi anlamda etkiledi ve özellikle üst segmentlerde sipariş iptalleri yüzde 50’leri aştı.”

ÖTV İNDİRİMİNİ YÜKSEK KUR ERİTTİ

ÖTV düzenlemesinin Ağustos 2020’nin son gününde gerçekleşmesi, yeni fiyat listelerinin açıklanmasını da geciktirdi. İlk yapılan hesaplamalara göre, yerli sıfır araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 7’lik indirim beklenirken, her ay başında yenilenen listeleri bu sefer kur vurdu. Pandemi dönemine 7 lira seviyelerinden başlayan kur Ağustos 2020’nin başında 8 lirayı aştı. Ağustos 2020’de 8.20 lira olan euro/TL, eylül ayına girildiğinde 8.84 seviyelerine kadar ulaştı. ÖTV düzenlemesinin de gerçekleştiği dönemde sadece kurun yüzde 7,8 arttığı görülüyor. Böylece ÖTV ile düşen kısıtlı fiyatlar, kur ile yeniden aynı seviyeye hatta bazı yerlilerde de etiketler yükseldi. ÖTV düzenlemesiyle gelen fiyat indirimleri 10 modeli geçmezken, 5 bin liraları bulmadı.

İKİNCİ EL OTOMOBİL 8 MİLYONU AŞAR

  • Orhan Ülgür 2020 yılında ikinci el pazarındaki fiyatlar ve ticaret hacmiyle ilgili ise şu yorumda bulundu: “2019 yılında ikinci el pazarı, mükerrer satışlarla birlikte 7.5 milyon adetlik hacme sahipti. 2020 yılında da pandemiden kaynaklı olumsuz bir durum yaşanmazsa toplam pazarın 8 milyon adedin biraz üzerine çıkacağını öngörüyoruz.”

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