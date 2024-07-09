İkinci elde fırsatçı pusuda: Otomobilleri değerinin altına kapmaya çalışıyorlar

Hem 6 ay 6 bin kilometre hem de ilanda kimlik doğrulama şartı otomobil piyasasındaki suni fiyat artışlarının önüne geçti. Ancak faiz oranları ve sıfır kilometre araçlardaki indirimler ikinci el piyasasında indirimleri beraberinde getirdi. Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, oto galerilerin bu dönemde alım yaptığını ve stokunu doldurduğunu belirtti. Acıbadem, "Durgun piyasa dolayısıyla galericiler araçlarını hızlı satamıyor o nedenle yeni araç alımı da yapamıyor. Ticari sicil numarası olmadığı halde alım satım yapan kişiler, ihtiyacı olan acil paraya sıkışan kişileri bulmak için her araca piyasasının çok altında teklifler veriyor. Acil ihtiyacı olan kişiler de az da olsa bu fiyatlara araçlarını satıyor" diye konuştu.

DOLANDIRICI SEZONU

Piyasanın durgunluğunu ve araç fiyatlarındaki kırılmaları bilen dolandırıcıların da arttığını belirten Acıbadem, "1 milyon liralık bir aracı dolandırıcılar hastalık, aciliyet veya farklı nedenlerle piyasanın 200 bin TL altında ilana koyuyor. Fiyatı uygun gören vatandaşlar veya daha fazla fiyat kırarak almak isteyen fırsatçılar araca 750 bin gibi bir fiyata anlaşıp kapora alıyor. Ya paranın tamamı alınarak ya da sadece kaporalar üzerinden binlerce kişi dolandırılıyor" dedi.

İkinci el otomobil piyasasının rayına oturmasıyla birlikte gerçek ihtiyaç sahiplerinin otomobillere ulaşmaya başladığını söyleyen Acıbadem, "Faizlerin geri gelmesiyle alım gücü artacak" ifadelerini kullandı.

Araba yatırım aracı olmaktan çıktı

Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı İlkay Kalkan da otomobillerin yatırım aracı olmaktan çıktığının altını çizdi. Kalkan, "Piyasadan al satçılar da çekilmeye başladı. Sadece fiyatları düşük teklifler sunuyorlar. Bu şekilde teklifler hep vardı araç fiyatlarını çok düşürmeye yönelik ancak bu dönemde tekliflerin bir kısmı ihtiyaç nedeniyle kabul edilebiliyor" dedi.







