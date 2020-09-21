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Ekonomi İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
OTOMOTİV

İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı

İkinci el otomobil pazarında fiyatlar yükselmeye devam ederken, yılbaşında 100 bin liralık bir aracın fiyatının zamlarla 185 bin liraya çıktığı açıklandı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yılbaşından beri ikinci el araç fiyatları Eylül ayıyla birlikte çok astronomik oran olan yüzde 80-85 civarında arttı” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İkinci el otomobilde yükselen fiyatların oranları dudak uçuklattı. Fiyat yükselişinin artan taleple birlikte astronomik rakamlara ulaştığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, piyasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hüsamettin Yalçın

GELEMEYEN 300 BİN ARAÇ FİYATI ARTIRDI

Yılbaşından bu yana ikinci el araç fiyatlarının Eylül ayıyla birlikte çok astronomik oranlara ulaştığını söyleyen Yalçın, "Fiyatlar 8-9 ayda yüzde 80 - 85 civarında arttı. Yani 1 Ocak’ta 100 bin lira olan bir ikinci el araç bugün 185 bin lira civarında. Bunun da tabi birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında; pandemiyle birlikte sıfır kilometre araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması, Mayıs ayına kadar da üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır km aracın olması geldi. Sıfır km araç almak için bayiye, showrooma giden ve cebinde parası olan bir vatandaş, sıfır km araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep patlamasını yarattı. Tabi ki talep patlaması yaratılınca da fiyatlar da ikinci elde yukarı yönlü artmaya devam etti. Bu en büyük sebeptir" diye konuştu.

ŞİŞİRME FİYATLAR AMACINA ULAŞTI

Fiyat artışında diğer en büyük sebeplerden birinin de suni artışlar olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü sözlerini şöyel sürdürdü: "Suni artış şu demek; ikinci el araç fiyatları yükselirken, esnaf, satıcı, bayi dediğimiz kesim de araçlara suni artışlar ekleyerek bu astronomik artışta önemli bir pay sahibi oldu. Ve ikinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Şu anki ikinci el ve sıfır kilometre araç dengesi çerçevesinde bundan sonra oluşacak olan pazar dinamikleri bu şekildedir. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır kilometre hem de 2. el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir."

ÖTV’NİN ETKİSİ 1 HAFTA SÜRDÜ


  • Son ÖTV zamlarından sonra ikinci el araçların fiyat artışında hiçbir etkilenme olmadığını belirten Hüsamettin Yalçın, “ikinci el araç fiyatları genel olarak ÖTV zammından etkilenmedi. Etkilenmemesinden kastımız fiyatlar durmadı veya düşmedi. O ilk psikolojik durum atlatıldıktan sonra da ki o da bir hafta gibi kısa süre sürdü ve fiyatlar artmaya devam etti. Böyle bir gerçek oluştu. Bir ikinci el aracın fiyatını belirlemedeki en büyük unsur bir aracın sıfır kilometre fiyatıdır. Dolayısıyla sıfır kilometre araç fiyatları arttıkça ikinci el araç fiyatları da ona paralel olarak artar. Araç olsun veya olmasın markaların açıklamış oldukları zamlardan sonra ikinci el araç fiyatları artmaya devam etti. Açıkçası esnaf, satıcı, bayi, galeri dediğimiz satıcılar, kendi fiyat konumlandırmalarını şöyle yaptılar; Ağustos sonu Eylül başındaki markaların yapmış oldukları zamları beklediler. O zamları gördükten sonra da ikinci el araç fiyatlarını ona göre yüksekten devam ettirdiler” ifadelerini kullandı.

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