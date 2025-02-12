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İkinci elde Yepy dönemi

İkinci elde Yepy dönemi

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
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Hakan Orhun - Burak Ertaş
Hakan Orhun - Burak Ertaş

Sahibinden.com, yeni uygulaması Yepy’i tanıttı. Bu platform, yenilenmiş telefon satışıyla kullanıcılara güvenli ve daha uygun fiyatlı ürün satın alma imkânı tanıyacak. Yepy'deki telefonlar için 1 yıl garanti verilirken, 12 ay taksit de yapılabilecek.

Son dönemde cep telefonu başta olmak üzere yenilenmiş teknoloji ürünlerinin ikinci el ve yenilenmiş satışına yoğun bir talep söz konusu. Tüketicilere fiyat avantajı sunan ikinci el telefon satışlarının, özellikle teknoloji ithalatındaki artışı dengeleme potansiyeli bulunuyor. Son olarak, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Sahibinden, yenilenmiş telefon satın alma platformu olan Yepy’i kamuoyuna tanıttı.


TEKNOLOJİ ATIKLARI EKONOMİYE

Uygulama sayesinde tüketiciler, sahibinden.com güvencesiyle yenilenmiş cep telefonları satın alabilecek. Kullanıcılar bu sayede güvenli ve daha uygun fiyatlı telefon sahibi olabilecek. İstanbul’daki basın lansmanında tanıtılan Yepy, eski cihazları garantili ve taksitli olarak yeni sahipleriyle buluşturuyor. Ticaret Bakanlığı onayıyla ‘Yenileme Merkezi’ lisansı alan firmalar, TSE yenileme standardına uygun olarak bu cihazları yeniliyor.


CARİ AÇIĞI AZALTACAK HAMLE

Bu uygulama sayesinde; elektronik atıkların azaltılması, kaynak tasarrufu, uygun fiyatlı teknoloji erişimi ve ithalat bağımlılığını azaltma gibi önemli faydalar sağlanacak. Sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Yepy’nin sahibinden.com vizyonuyla uyumlu şekilde geliştirildiğini belirterek, "Yenilenmiş ve ikinci el teknoloji pazarı; sürdürülebilir ekonomi ve kaynak yönetimi açısından büyük bir potansiyele sahip. Yepy ile hem kullanıcıların güvenle uygun fiyatlı teknoloji ürünlerine ulaşmasını sağlıyor, hem de cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla çevresel etkileri azaltıyoruz. Bu iş modeli, yalnızca tüketicilere ekonomik avantaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ithalatı azaltarak cari açığın kapanmasına da katkı sunuyor.

Teknolojinin döngüsel ekonomiye entegrasyonunu desteklemek bizim için stratejik bir öncelik" ifadelerini kullandı.


#Ekonomi
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