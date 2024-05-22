İkinci yeşil destinasyon merkezi Birgi

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi’nin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklığı ile güçlenen SENTRUM Projesi ile İzmir’in tarihi Birgi Köyü, Ayvalık Küçükköy’den sonra sürdürülebilir yeşil destinasyonun ikinci merkezi olacak. Yerel kalkınmanın destekleneceği İzmir’in Birgi Köyü, kültürel ve doğal değerlerin korunduğu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile bölge turizminin dört mevsime yayıldığı, akıllı rotalarla ziyaretçilerin seyahat deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri bir sürdürülebilir yeşil destinasyon haline dönüştürülecek.

TURİZMİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ettiklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, projeyle Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünü sürdürülebilir uygulamalar ve yenilenebilir enerji ile dönüştürdüklerini söyledi. Pınar, “Enerjisa Enerji olarak bundan sonra Birgi’de de paydaşlarımızla birlikte daha iyi bir gelecek için çalışmaya, Türkiye’ye örnek olmaya devam ederken, SENTRUM Projesi ile de Türkiye ve dünya ölçeğinde başarı hikayesi yazmaya devam edeceğiz” dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da turizmden geçimini sağlayan bölge halkına daha sürdürülebilir modeller geliştirmenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Dünyaya örnek uygulama

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Enerjisa paydaşlığında hayata geçen ve odağına Sürdürülebilir Turizmialan Sentrum projesi kapsamındaki çalışmalar ülkemizin yeşildönüşümüne katkı sağlayacak ve dünyada iyi uygulama örneği olarak yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.







