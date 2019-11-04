Ekonomi İl değil ilçe bazında teşvik modeli gelsin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İl değil ilçe bazında teşvik modeli gelsin

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'de teşviklerin il bazında değil sektörel ve ilçe bazlı verilmesi gerektiğini söyledi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Zeki Kıvanç
Zeki Kıvanç

Bu yöntem sayesinde kentlere olan göçün de önüne geçileceğini vurgulayan Kıvanç, "İlçelere teşvikleri fazla verirsek, çalışanlar insanlar yerinde kalır. Üretim de olur, onlar daha iyi yaşarlar, müreffeh olur. Şehirlere gelenlerin çoğu asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Oysaki teşivikler sayesinde bölgesinde kalsa hayataını daha rahat sürdürür" dedi.

PAMUK HASADI YETERSİZ

Sanayi Bakanlığı'nın da bu modele sıcak baktığını belirten Kıvanç, ilçelerin artan cazibesi sayesinde yerel istihdamın da artacağını dile getirdi. Mardin Midyat örneğini de veren Kıvanç, "Bu ilçemizde 60 tane tekstil atölyesi açılmış. 12 bin kişi istihdam edilmiş. Midyat güllük gülistanlık olmuş" diye konuştu. Adana ve çevresinde bu yıl pamuk hasadının yetersiz olduğunu belirten Kıvanç şu riske dikkat çekti: "Pamuk bu yıl kötü. Pamuk hasadı yüzde 50 kötü. 500 kilo pamuk alanlar bu sene 250 kilo pamuk alabiliyor. Hasat olmadı."

  • GENÇ TASARIMCI SEKTÖRE TAZE KAN
  • ATHİB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin yükseltilmesi ve katma değerli üretimin arttırılması, genç tasarımcıların sektöre kazandırılması amacıyla düzenlenen yarışmanın önemine de değinen Kıvanç, bu etkinlik sayesinde 700'den fazla tasarımcının sektöre kazandırıldığını ve bazılarının da kendi işlerini kurduklarını söyledi.

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EKONOMİ
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