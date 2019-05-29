İlk 500’ün motoru ihracat

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 araştırması sonuçlarını açıkladı. İSO 500'ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34,5 artışla 878 milyar TL'ye çıktı.

İlk 500'ün ihracatı 2018'de önceki yıla göre yüzde 11,3 artışla 71,8 milyar dolara yükseldi. Böylece İSO 500'ün ihracat artış oranı, yüzde 7 olan Türkiye ve sanayi ihracatı artış oranının üzerinde gerçekleşti

NET KAR 1,3 PUAN İYİLEŞTİ

Araştırma sonucuna göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lira 42 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 31 milyar 63 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 23 milyar 608 milyon lirayla üçüncü oldu. 2018'de en fazla ihracatı 5,7 milyar dolarla Ford, 4,3 milyar dolarla Toyota ve 3,4 milyar dolarla Oyak-Renault yaptı. Önceki yıl yüzde 19 olan üretimden satışlardaki reel büyüme ise 2018'de yüzde 11,8'e geriledi. İSO 500'ün faaliyet karı oranı 1,3 puan iyileşti ve yüzde 9,6'dan yüzde 10,9'a yükseldi.

FİNANSMAN GİDERLERİ KAR’IN %88,9'UNA YÜKSELDİ

Geçen yıl İSO 500, 107,8 milyar TL'lik faaliyet karı elde etti. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 270 milyar TL, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ise 214,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu iki kalem arasındaki fark alındığında 55,8 milyar TL’lik üretim faaliyet dışı net gelir elde edildi. Bunun 31,5 milyar TL'sini net kambiyo karları oluşturdu. Kalan 24,3 milyar TL ise faiz, iştirak, temettü gelirleri gibi pek çok kalemi içerdi. İSO 500'ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı yüzde 49,8'den yüzde 88,9'a yükseldi.

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51 YILLIK LİSTE EKONOMİYİ RESMEDİYOR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin 500 büyük sanayi şirketinin üretimden net satışlarının 2018'de önceki yıla göre yüzde 34,5 artışla 878 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bahçıvan, araştırmanın sonuçlarını gazetecilerle paylaştı. Bu yıl "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 51'incisini açıkladıklarını dile getiren Bahçıvan, araştırma sonuçlarının öneminden bahsetti.

AR-GE YAPAN FİRMA SAYISI 276

Sonuçların orta ve yüksek teknolojili üretim açısından kendilerini sevindirdiğini aktaran Bahçıvan, "2017'de yüzde 20,2 olan orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler payının 2018'de yüzde 22,2'ye, yüzde 3,6 olan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler payının yüzde 5,3'e yükselmesini değerli ve anlamlı bir gelişme olarak yorumluyoruz" diye konuştu. Bahçıvan, İSO 500'de Ar-Ge yapan firmaların sayısının 276'ya yükseldiğini kaydederek, geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatı ve sanayi ihracatı yüzde 7 artarken, İSO 500'ün ihracatının yüzde 11,3 yükseldiğini bildirdi.

Son 6 yılın en yüksek FAVÖK artışı

İSO 500’ün FAVÖK büyüklüğünün 2018’de yüzde 48 artarak 140,2 milyar liraya yükseldiğini aktaran Bahçıvan, böylece firmaların son altı yılın en yüksek FAVÖK artışını gerçekleştirdiğini vurguladı. Vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamının yüzde 19,7 artarak 63,5 milyar liraya yükseldiğini dile getiren Bahçıvan, şu bilgileri verdi:

“Geçen yıl 500 büyük şirketin 107,8 milyar liralık faaliyet karı elde ettiği görülmektedir. Aynı yılda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 270 milyar TL iken, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 214,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Alt kalemler olarak kambiyo karları 231,5 milyar TL, kambiyo zararları ise 200 milyar TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile gider ve zararlar arasındaki fark alındığında 55,8 milyar TL’lik üretim faaliyet dışı net gelir elde edildiği görülmektedir. Bu rakamın 31,5 milyar TL’sini net kambiyo karları oluşturdu.”

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EN BÜYÜK 500’ÜN 464’Ü İHRACATÇI

İSO 500’de üretimden satışlar cirosuyla listeye girebilme alt bandının 309 milyon TL’den 414 milyon TL’ye çıktığını ifade eden Bahçıvan, 30 yıl önce 398 olan ihracatçı şirket sayısının bugün 464’e yükseldiğini söyledi. Bahçıvan, bu şirketlerin Türkiye ihracatı içindeki payının da yüzde 41,1’den yüzde 42,8’e yükseldiğini, sanayi ihracatı içindeki payının da yüzde 42,8’den yüzde 44,5’e çıktığını aktardı. Sanayi sektörünün esas faaliyetlerinde, satışlarında ve esas faaliyetlerindeki karlılıkta, 2018 gibi zorlu bir senenin içinden geçmesine karşın başarılı bir performans gösterdiğini belirten Bahçıvan, bu performansın, mali tablolara yansıyan finansman maliyetleriyle baş edemediğini bildirdi.

Mali borçlar 328,6 milyar lira

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500’ün mali borçlarının yüzde 35,3 artarak 328,6 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. İSO Başkanı, 2018’de İSO 500’ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payının yüzde 49,8’den 88,9’a yükseldiğini belirterek, İSO 500’de borç payının artmasının önemli bir nedeninin döviz kurlarındaki yükselişler olduğunu söyledi.

Sanayi kuruluşlarının döviz cinsi borçlarının TL karşılıklarının kurdaki artışlar nedeniyle şişmesi de borçların payını artırdığını aktaran Bahçıvan, “Net bir kullanım olmasa dahi borç kalemi yükselmektedir. 2018 yılında döviz kurlarındaki artışın bu etkisi çok daha fazla hissedildi” dedi.