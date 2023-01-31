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Ekonomi

İlk Evim Arsa Projesinde kura çekimi yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi.

17:12 . 31/01/2023 Salı
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı 7'nci etapla birlikte devam ediyor. 13 Eylül’de açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla sıra hak sahiplerini belirlemeye geldi. Etaplar halinde yapılan kura çekimlerinde, dar gelirli ailelerin yüzü adeta gülüyor.

71 İLDE KONUT SAHİBİ 182 BİNİ AŞTI

250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk 6 etapla birlikte 64 ilde hak sahipleri belirlenmiş oldu. Bu kapsamda toplamda 164 bin 666 hak sahibi belirlenmişti. Ardından yedinci etaba geçilmesiyle, şimdiye kadar 85 günde 71 ilde 182 bin 599 kişi hak sahibi oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından İlk Evim Arsa Projesinde kura çekimine yarın başlanacağını duyurdu.

GÖZLER ARSA KURALARINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan yüzler şimdi de "İlk Evim Arsa" kuraları ile gülecek. 1 milyon arsa için başvurular kasımda sona ermişti. Binlerce vatandaşın beklediği kura takvimi için tarihler belli oldu. Konuya ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

'HAYIRLI OLSUN' DİYEREK DUYURDU

Bakan Kurum açıklamasında, İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.


TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne? (31 Ocak 2022)
TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne? (31 Ocak 2022)

TOKİ kura çekiliş sonuçları etap etap açıklanıyor. İlk evim projesi için 14 Eylül’de e-Devlet ve bankalar üzerinden alınan başvurular tamamlandı. TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı. Bugün kura sırası Aydın ve Balıkesir'de. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilir? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri 23 Ocak sosyal konuttaki son durum gelişmeleri.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya TOKİ sosyal konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraların mart ayına kadar tamamlayacaklarını duyurdu. Sosyal konut kuraları da etaplar halinde çekiliyor. TOKİ kuraları 23-28 Ocak'ta Bursa'da, 29-31 Ocak’ta Balıkesir’de, 1 Şubat’ta Çanakkale’de ve 5-6 Şubat Kütahya’da çekilecek. Peki TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

#murat kurum
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#toki
1 saat önce
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İlk Evim Arsa Projesinde kura çekimi yarın başlıyor
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