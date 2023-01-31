İlk Evim Arsa Projesinde kura çekimi yarın başlıyor

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı 7'nci etapla birlikte devam ediyor. 13 Eylül’de açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla sıra hak sahiplerini belirlemeye geldi. Etaplar halinde yapılan kura çekimlerinde, dar gelirli ailelerin yüzü adeta gülüyor.
250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk 6 etapla birlikte 64 ilde hak sahipleri belirlenmiş oldu. Bu kapsamda toplamda 164 bin 666 hak sahibi belirlenmişti. Ardından yedinci etaba geçilmesiyle, şimdiye kadar 85 günde 71 ilde 182 bin 599 kişi hak sahibi oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından İlk Evim Arsa Projesinde kura çekimine yarın başlanacağını duyurdu.
Öte yandan yüzler şimdi de "İlk Evim Arsa" kuraları ile gülecek. 1 milyon arsa için başvurular kasımda sona ermişti. Binlerce vatandaşın beklediği kura takvimi için tarihler belli oldu. Konuya ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
Bakan Kurum açıklamasında, İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.