Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İlk evini alana kredi müjdesi

İlk evini alana kredi müjdesi

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:0022/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evini alacak vatandaşlara kredi kolaylığı sağlanması kararlaştırıldı. BDDK bir hafta içinde duyuracağı düzenlemeyle ilk kez konut alacaklar için bankaların kredi risk ağırlığını düşürecek. Bankalar, kredi miktarı ve tahsisi konusunda daha rahat davranacak.

Ev hayali kuranlar için beklenen müjde geliyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, bankaların konut kredisi kullandırırken katlanmak zorunda olduğu risk ağırlığı ilk kez ev almak isteyenlerin lehine düşürülecek. Risk ağırlığı azaltılacağı için bankaların konut kredisi verirken eli rahatlayacak. Böylece hem kredi miktarında artış hem de finansman tahsis işlemlerinde kolaylık olacağı değerlendiriliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin düzenlemeyi bir hafta içerisinde hazırlayıp duyurması bekleniyor.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE ELE ALINDI

Finansal İstikrar Komitesi'nin dünkü toplantısında ele alınan başlıklar, özellikle ilk kez ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için kredi musluklarının yeniden açılacağına dair güçlü sinyaller vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen zirvede, konut piyasasına erişimi zorlaştıran mevcut bariyerlerin esnetilmesi ana gündem maddelerinden biri oldu.

SEKTÖRE CAN SUYU OLUR

Buna göre, uzun süredir daralan kredi hacminin, evi olmayan vatandaşlar lehine genişletilmesi ve alım gücünü destekleyecek yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Sektör temsilcileri, kredi kullanımındaki kısıtlamaların gevşetilmesiyle 2025 yılında 1,7 milyon satışla rekor kıran konut piyasasında yeni bir hareketliliğin başlayacağını öngörüyor.

KREDİ KARTLARI VE KOMİSYONLAR MERCEK ALTINDA

Sadece konut değil, günlük hayatın bir parçası olan diğer finansal yükler için de iyileştirme adımları masada. Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada kredili mevduat hesapları, komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımların görüşüldüğü belirtildi. Komitenin, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam edeceği de vurgulandı.



#Kredi
#Ekonomi
#Toplum
#konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri