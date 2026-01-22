İlk evini alana kredi müjdesi

Ev hayali kuranlar için beklenen müjde geliyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, bankaların konut kredisi kullandırırken katlanmak zorunda olduğu risk ağırlığı ilk kez ev almak isteyenlerin lehine düşürülecek. Risk ağırlığı azaltılacağı için bankaların konut kredisi verirken eli rahatlayacak. Böylece hem kredi miktarında artış hem de finansman tahsis işlemlerinde kolaylık olacağı değerlendiriliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin düzenlemeyi bir hafta içerisinde hazırlayıp duyurması bekleniyor.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE ELE ALINDI

Finansal İstikrar Komitesi'nin dünkü toplantısında ele alınan başlıklar, özellikle ilk kez ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için kredi musluklarının yeniden açılacağına dair güçlü sinyaller vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen zirvede, konut piyasasına erişimi zorlaştıran mevcut bariyerlerin esnetilmesi ana gündem maddelerinden biri oldu.

SEKTÖRE CAN SUYU OLUR

Buna göre, uzun süredir daralan kredi hacminin, evi olmayan vatandaşlar lehine genişletilmesi ve alım gücünü destekleyecek yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Sektör temsilcileri, kredi kullanımındaki kısıtlamaların gevşetilmesiyle 2025 yılında 1,7 milyon satışla rekor kıran konut piyasasında yeni bir hareketliliğin başlayacağını öngörüyor.

KREDİ KARTLARI VE KOMİSYONLAR MERCEK ALTINDA

Sadece konut değil, günlük hayatın bir parçası olan diğer finansal yükler için de iyileştirme adımları masada. Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada kredili mevduat hesapları, komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımların görüşüldüğü belirtildi. Komitenin, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam edeceği de vurgulandı.







