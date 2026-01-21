Yeni Şafak
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

16:3621/01/2026, Çarşamba
AA
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 23 bin 227 kantini denetledi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 23 bin 227 kantini denetledi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 23 bin 227 kantini denetleyerek gıda güvenilirliğini riske atan hususlara yönelik 178 idari yaptırım uyguladı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtilen paylaşımda, öğrencilerin gıda güvenilirliği ile gıda israfı ve kayıpları konularında bilinçlendirilmesine yönelik 2018'den bu yana okullarda eğitimler verildiği aktarıldı. Paylaşımda, 2025'te düzenlenen 2 bin 136 eğitim kapsamında 191 bin 879 öğrenciye eğitim verildiğini bildirildi.

Denetimlerde 178 idari yaptırım uygulandı

Okullar, yaz okulları, kurslar ve kamplarda bulunan kantinlerin, 2011'den beri her eğitim döneminde en az iki kez il tarım ve orman müdürlükleri görevlileri tarafından denetlendiğinin altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında, ülke genelinde okul kantinlerinde gerçekleştirilen 45 bin 250 denetim sonucunda, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere 253 idari yaptırım uygulanmıştır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde de 23 bin 227 denetim gerçekleştirilmiş, gıda güvenilirliğini riske atan hususlara yönelik 178 idari yaptırım uygulanarak gerekli tedbirler alınmıştır. Geleceğimiz olan çocuklarımız için gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımız devam etmektedir."



