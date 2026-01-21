Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

Öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtilen paylaşımda, öğrencilerin gıda güvenilirliği ile gıda israfı ve kayıpları konularında bilinçlendirilmesine yönelik 2018'den bu yana okullarda eğitimler verildiği aktarıldı. Paylaşımda, 2025'te düzenlenen 2 bin 136 eğitim kapsamında 191 bin 879 öğrenciye eğitim verildiğini bildirildi.

Okullar, yaz okulları, kurslar ve kamplarda bulunan kantinlerin, 2011'den beri her eğitim döneminde en az iki kez il tarım ve orman müdürlükleri görevlileri tarafından denetlendiğinin altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: