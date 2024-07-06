İlk yarıda 36 şehir dış satımını artırdı: İhracatı İstanbul sırtladı

Türkiye'de 19 şehrin ihracatı ocak haziran döneminde 1 milyar doları aşarken, 36 il de dış satımını artırmayı başardı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, son 15 çeyrektir aralıksız büyüyen Türkiye ekonomisinin 2024'ün ilk 6 ayındaki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 125 milyar 446 dolar oldu. Aralarında Balıkesir, Çorum, Antalya, Kayseri, Denizli, Hatay, Sakarya ve Manisa’nın da bulunduğu 19 şehir 1 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. 36 ilin de dış satımını artırdığı görüldü.





4’TE 1’İ MEGAKENTTEN

İstanbul, yılın ilk yarısında 34 milyar 574 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı 2023’ün Ocak-Haziran dönemine nazaran yüzde 20,46 arttı. Böylece Türkiye ihracatının yüzde 27,56’sını İstanbul tek başına sırtladı. İlk 6 aylık ihracat tutarı bakımından İstanbul’u 13 milyar 544 milyon dolar ve yüzde 8,80 azalışla Kocaeli, 11 milyar 665 milyon dolar ve yüzde 0,13 artışla İzmir takip etti.





19 İL 1 MİLYAR $’I AŞTI

Bursa 8 milyar 199 milyon dolar, Tekirdağ 5 milyar 164 milyon dolar, Ankara 4 milyar 951 milyon dolar, Mersin 4 milyar 909 milyon dolar, Gaziantep 4 milyar 457 milyon dolar, Sakarya 4 milyar 406 milyon dolar, Manisa 2 milyar 895 milyon dolar, Hatay 2 milyar 634 milyon dolar, Eskişehir 2 milyar dolar, Adana 1 milyar 964 milyon dolar, Denizli 1 milyar 884 milyon dolar, Konya 1 milyar 758 milyon dolar, Çorum 1 milyar 590 milyon dolar, Antalya 1 milyar 385 milyon dolar ve Balıkesir 1 milyar 41 milyon dolar tutarında ihracatla 1 milyar dolar barajını aşan iller arasında yer aldı.





EN FAZLA YÜKSELİŞ MUŞ’TA

İlk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artış oranı en yüksek şehir yüzde 475,24 ile Muş oldu. İhracat artış oranına kıyasla Muş’u yüzde 196,61 ile Ardahan ve yüzde 184,73 ile Şırnak izledi. Muş’un 2023’ün ilk 6 ayında ihracatı 887 bin dolar iken, 2024’ün aynı döneminde 5 milyon 102 bin dolara yükseldi. Ardahan geçen yılın ilk yarısında 1 milyon 50 bin dolar olan ihracatını 3 milyon 116 bin dolara çıkardı. Şırnak ise dış satımını 156 milyon 209 bin dolardan 310 milyon 590 bin dolara taşıdı.



