İmar planları vatandaşa açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, e-Plan Otomasyon Sistemleri uygulamasını devreye aldı. Artık mülk sahipleri, belediyelerin imar planlarında yaptığı tüm değişiklikleri anında görebilecek. Söz konusu sistem ile, tüm imar planları standart bir yapıda üretilerek arşivleniyor. Vatandaşlar istediği zaman, hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükteki imar planlarına artık ulaşabiliyor. Ayrıca e-plan otomasyon sistemleri üzerinde son yapılan güncelleme ile askıya çıkarılan tüm imar planları için plan sınırı içerisindeki parsel malikleri e-Devlet üzerinden bilgilendiriliyor. Vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ile web uygulaması üzerinden planlara itirazda da bulunabiliyor.
TÜM AYRINTILAR YER ALIYOR
Sistemde yer alan uygulamalar ile vatandaş talebi doğrultusunda incelemede bulunabiliyor. Sistemde yetkili kullanıcılar planlarını görüp yeni plan teklifi oluşturabiliyor. Kurumların askıya çıkardığı planlar, ilgili kurumlarca onaylanarak yürürlüğe girmiş planlar, parsel bazlı imar durumu görüntülenebiliyor. Değer artış payı (DAP) belirleme, kesinleştirme ve tahakkuk işlemleri yürütülebiliyor. Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde yapı ruhsatı görüntülenirken plan müelliflerinin kayıt ve bilgi güncellemeleri yapılabiliyor.
HİZMET KALİTESİNE KATKI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu gibi uygulamalarla şeffaf bir yönetişim anlayışının tesis edildiğini vurgulayarak, “Bu açıdan kamu kurum ve kuruluşlarının e-plan otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaları ve güncel verilerle beslemeleri çok önemli. Şehirlerimizi daha sürdürülebilir, dirençli, yaşanabilir ve akıllı kılmayı amaçlayan uygulamalar ile aynı zamanda katılımcılığı ve şeffaflığı da teminat altına alıyoruz. Uygulamaların tamamı, ücretsiz bir şekilde kullanıma hazır” ifadelerini kullandı.