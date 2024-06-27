İmar planları vatandaşa açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, e-Plan Otomasyon Sistemleri uygulamasını devreye aldı. Artık mülk sahipleri, belediyelerin imar planlarında yaptığı tüm değişiklikleri anında görebilecek. Söz konusu sistem ile, tüm imar planları standart bir yapıda üretilerek arşivleniyor. Vatandaşlar istediği zaman, hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükteki imar planlarına artık ulaşabiliyor. Ayrıca e-plan otomasyon sistemleri üzerinde son yapılan güncelleme ile askıya çıkarılan tüm imar planları için plan sınırı içerisindeki parsel malikleri e-Devlet üzerinden bilgilendiriliyor. Vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ile web uygulaması üzerinden planlara itirazda da bulunabiliyor.