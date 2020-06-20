İndirimli davete 13 milyarlık icabet

Emlak piyasası yaşadığı uzun süreli durgunluğu kredi faizlerindeki rekor düşüşle atlattı. 0.64'lere kadar düşen faiz oranlarıyla 2 haftada 13 milyar liralık satış gerçekleşti. Satışın 5 milyar lirası banka kredisi yoluyla yapıldı. Emlak Konut GYO’da da son resmi rakam 16 Haziran itibariyle 6 milyar 400 milyon lira olarak açıklanmıştı. Aradan geçen zaman diliminde yaklaşık 1 milyar liralık daha konut satışı yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu rakama konut geliştiricilerinin senetli satışlarını da dahil ettiğimizde rakam 13 milyar liraya ulaşıyor. Yapılan son satışlarda birinci el konutların payının da arttığı gözleniyor. Nitekim sektör temsilcileri ve veriler de bir dönem ciddi bir daralma gözlenen ilk el konut satışlarına talebin oluştuğunu ortaya koyuyor.

HAZİRAN REKOR OLABİLİR

Gayrimenkul geliştiricileri ve emlakçılar yeni rekorlara da dikkat çekiyor. Emlakçılar gelen taleplere bakarak tüm zamanların en iyi haziran ayı satışına ulaşmanın şaşırtıcı olmayacağını dile getiriyor. Nitekim Haziran 2013’te 96 bin 424, 2014’te 92 bin 936, 2015’te 110 bin 657, 2016’da 106 bin 187, 2017’de 97 bin 579, 2018’de 119 bin 413 ve 2019’da 61 bin 355 adet konut satışı gerçekleşmişti. Yeni rakamın ise 2018’deki en yüksek rakam olan 119 bin 413’ün üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

YENİ PROJELERE ZEMİN

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Kampanyaların kuyuya su olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, desteklerin yeni yatırımları da tetikleyeceğini söyledi. Nitekim söyleşilerle bir araya geldiğimiz markalı konut firmalarının amiralleri ve yöneticileri yeni projelerini yavaş yavaş duyurmaya başladı. Projeler raflardan indi ve yeni pazar araştırmaları başladı. Stokların erimesiyle birlikte yıl sonuna kadar birçok firmada lansman toplantıları arka arkaya gelecek gibi görünüyor.

WATSAPP’TAN SATIŞ YAPAN VAR

Özyurtlar Holding projelerinin satış ve pazarlama organizasyonunu üstlenen Golden Sign şirketinin Kurucu Ortağı ve Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Gül Gül, hedef kitle ile whatsapp aracılığıyla bağlantı kurup, video konferans uygulamalarını kullanarak proje sunumu gerçekleştirdiklerini söyledi. Gül, “Altın ve dövizdeki hızlı iniş çıkışlar, mevduat faizlerindeki ciddi gerileme karşısında yatırımcı güveni, her zamanki gibi gayrimenkulde buldu. Hedef kitlemiz online satışı sevdi. Whatsapp, satışta önemli bir enstrüman oldu. E- tapu’nun da yürürlüğe girmesiyle artık oturdukları yerden ev sahibi olabiliyorlar” bilgisini verdi.

FAİZE ÖDENEN PARA DÜŞTÜ

Kamu bankalarının kredi faiz oranını Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine çekmesi, vatandaşın cebine yaradı. 600 bin liralık ev için 500 bin liralık konut kredisi kullananlar faiz indirimi öncesinde 120 ay vade için 336 bin lira, 15 yıl vade için ise 538 bin lira faiz ödüyordu. Faiz indirimi sonrasında ise vatandaşın cebinden faiz için ödeyeceği rakam bir hayli azaldı. Artık kredi kullanmak isteyenler aynı rakam için 10 yıl vadede 218 bin lira, 15 yıl vadede 343 bin lira faiz ödemesi yapacak. Böylece kredi kullanan kişiler 10 yıl vadede 118 bin lira, 15 yıl vadede 195 bin lira daha az faiz ödemesi yapılacak. Para da cepte kalacak.

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RAKAM HIZLA YÜKSELİYOR

Bankacılık sektörünün konut kredi hacmi de düşen faizlerle birlikte arttı. Verilere göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi tutarı, 29 Mayıs ile biten haftada 645 milyar 887 milyon lira iken rakam 12 Haziran ile biten haftada18 milyar 628 milyon lira artarak 664 milyar 515 milyon liraya çıktı. 29 Mayıs haftasında söz konusu kredinin 211 milyar 264 milyon lirası konut kredisi rakamı iken 12 Haziran’da konut kredisi rakamı 216 milyar 143 milyon liraya ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu günlük verilerinde yayınlanan toplam kredi verisi üzerinden yaptığımız hesaplamalarda ise 16 Haziran itibariyle rakamın 218 milyar liraya yaklaştığı gözlendi.