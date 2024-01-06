İngiltere ile ticarete 26 maddelik doping

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra Türkiye ile ilişkilerini güçlendiren İngiltere, ticaret hacmini de geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İngiltere Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisinde 7’nci Dönem Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından Bolat ve Badenoch, Türkiye-İngiltere JETCO Protokolü ve Eylem Planı'nı imzaladı.

BİRÇOK ALANI KAPSIYOR

Bakan Bolat, söz konusu protokol ve eylem planının, iki dost ve yakın ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetleri, bilim, teknoloji, gümrük gibi alanların yanı sıra kültür, çevre, enerji ve ulaştırma gibi alanları da kapsadığını belirtti. Toplam 26 maddeden oluşan eylem planının, 7’nci Dönem JETCO toplantısında ele alınan kararların eyleme dönüştürüldüğü maddeleri içerdiğini dile getiren Ömer Bolat, “26 maddelik eylem planı, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri götürme açısından çok önemli bir adımı teşkil edecek” dedi.

TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA DÖRDÜNCÜ SIRADA

İngiltere’nin Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını belirten Bolat, "İki ülke arasında 2022 yılındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve 2023 yılında da aynı seviye korunmuştur. Nitekim İngiltere, yaklaşık 12,5 milyar dolar düzeyinde ihracat ile ülkemizin en önemli dördüncü ihracat partneri konumundadır” ifadelerini kullandı.

Bolat, İngiltere’nin karşılıklı yatırımlar alanında da Türkiye'nin önemli bir partneri olduğunu, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile Türkiye'de en çok yatırımı bulunan 5’inci ülke konumunda olduğunu söyledi.

YENİ STA İÇİN MÜZAKERELERE BU YIL BAŞLAMAK İSTİYORUZ

JETCO toplantısının olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini vurgulayan Ticaret Bakanı, önce mevkidaşı ile ikili görüştüğünü, ardından yuvarlak masa toplantısında iş insanlarının da katılımıyla iki ülke arasındaki ticari konuları ele aldıklarını söyledi. Söz konusu görüşmede Türk ve İngiliz iş insanları ve yatırımcılarının katılımlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, toplantıda iki ülke ilişkilerinde önde gelen ihracatçı firma ve yatırımcıların bir araya geldiğini söyledi. Görüşmelerin iki ülke ekonomisi, ikili ticaretin geliştirilmesi ile ilave yatırım artırılması noktasında çok önemli ilerlemeler sağlayacağına işaret eden Bolat, şöyle konuştu: “2020 yılında imzalanan Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülkenin ilişkilerinde mükemmel bir ivme kazandırdı. 2024 yılı içerisinde Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz.”

Ticaret 10 yılda ikiye katlandı

İngiltere Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, ticaret ve yatırım ortaklığının geliştirilmesi için fırsat olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin son 10 yılda ikiye katlandığını söyledi. Türk ve İngiliz şirketlerinin yaptığı anlaşmalara değinen Kemi Badenoch, “Daha fazlasını da yapabiliriz. Her iki ülkede de istihdam oluşturmak, üretkenliği artırmak, insanlar ve işletmeler için büyüme sağlamak için büyük fırsatlar var” şeklinde konuştu. Gerçekleştirdikleri toplantının iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacağını ifade eden Badenoch, aynı zamanda bazı yeni projelerin de temellerinin atılacağını dile getirdi. Toplantı kapsamında, DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi ve Institute of Directors International Trade Group arasında işbirliği anlaşması da imzalandı.







