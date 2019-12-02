Ekonomi İş Bankasına Yılın Bankası ödülü
İŞ DÜNYASI

İş Bankası’na 'Yılın Bankası' ödülü

Türkiye İş Bankası, bankacılık sektörünün önde gelen uluslararası yayınları arasında yer alan The Banker dergisi tarafından, “Türkiye’de Yılın Bankası” ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Yılın Bankası” ödülleri ve ödül töreni.
“Yılın Bankası” ödülleri ve ödül töreni.

Konsolide aktif büyüklüğünü Eylül 2019 itibarıyla 526,3 milyar TL’ye yükselten ve “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını koruyan İş Bankası, aynı dönemde ekonomiye toplam 396,1 milyar TL düzeyinde destek sağladı.

Konsolide mevduat hacmini 269,9 milyar TL’ye çıkaran ve mevduatta da özel bankalar arasındaki liderliğini sürdüren Banka, özkaynak büyüklüğünü bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 61,2 milyar TL’ye yükseltti.

Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4,5 milyar TL net kâr elde eden Banka, sermaye yeterlilik oranını %17,8 seviyesine yükseltti.

Müşteri odaklı yaklaşımı ile teknolojik yenilikler, dijitalleşme ve inovasyon alanında Türkiye’de sektöre öncülük eden İş Bankası, müşterilerinin teknolojinin getirdiği kolaylık ve hızdan faydalanması, tüm iş yapış süreçlerinin dijitalleşmeye adapte edilmesi, sağlam ve güçlü bir şekilde varlık göstererek öncü konumunun pekiştirilmesi için dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

  • İş Bankası’nda bu çalışmaları; yenilikçi ürün ve hizmetlerden girişimcileri destekleyen işbirlikleri ile şubeleri ve organizasyonel yapıyı kapsayan uygulamalara kadar geniş bir yelpazede yürütülüyor.

Bankada şu anda dijital kanallardan yapılan işlemler %90’ı aşmış, mobil bankacılık uygulaması olan İşCep’in payı da %60’a yaklaşmış durumda. Bankanın üçüncü parti geliştiriciler, girişimler ve finansal kuruluşlara yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sağlayan Uygulama Programlama Arayüzü (API) Portalı, inovatif bir platform olma özelliği taşıyor. 14 uygulama ile başlayan API Portalı; bugün kredi işlemleri, para transferi, döviz işlemleri, mevduat hesap hareketleri gibi geniş bir yelpazede 20’den fazla farklı uygulamayı içeriyor.

Geliştiriciler, API’lerle hazır şekilde sunulan fonksiyonları kullanarak, zaman ve kaynak maliyetinden tasarruf sağlıyor.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren gerek iştirakler yoluyla gerekse müteşebbislere verdiği destek ile sadece finans alanında değil, finans dışı alanlarda da ülke kalkınmasında önemli rol üstlenen İş Bankası, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ekonomisini desteklemeye, teknolojik yenilikler ve dijitalleşme çalışmaları ile sektörde öncü olmaya devam edecek.

İş Bankası, Forbes ve Brand Finance’ın listelerinde

Çalışanları ve emeklileri ile büyük bir aile olan İş Bankası, dünyanın en itibarlı dergilerinden olan Forbes’un her yıl yapmış olduğu “En İyi 500 İşveren” kategorisinde listeye giren tek Türk bankası oldu ve 62 banka arasında 32. sırada yer aldı.

İş Bankası, dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance’in yayımladığı “Banking 500 2019” raporunda da “dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri” seçildi.

“Yılın Bankası” ödülleri ve ödül töreni

Yılın Bankası ödülü; iş dünyasının yakından takip ettiği finans ve ekonomi mecralarından biri olan “The Financial Times” bünyesinde aylık olarak yayımlanan “The Banker” dergisi tarafından veriliyor. Ödüller, uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine dayanarak dünyanın birçok ülkesindeki bankaların değerlendirilmesi sonucunda belirleniyor.

  • Bu yılki ödül törenine; dünyanın birçok ülkesinden 120 bankanın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 350 kişi katıldı.

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