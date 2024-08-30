İş Yurtları kriz dinlemedi

Hükümlü ve tutukluların ‘çalışma’ dolayısıyla ‘ekonomik’ hayata kazandırıldıkları İş Yurtları, gelir rekoru kırıyor. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, ekonomik olarak da büyüyor. Gıdadan, tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda hükümlülerin iş ve zanaat öğrenmesini sağlayan uygulamada üretim yapan iş yurtlarının genişleyen hacmi rakamlara yansıyor.





YÜZDE 143 ARTIŞ SAĞLANDI

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, 2024 yılı bütçesinde 15 milyar TL gelir edilmesi tahmin edildi. Bu gelir tahmininin yüzde 80,91’i olan 10 milyar 961 milyon TL gelir 2024'ün ilk yarısında elde edildi. Geçen yılın aynı dönemine ait gelir tutarı 4 milyar 493 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bu söz konusu rakamlara göre yüzde 143,93'lük bir artışa denk geliyor.





MESLEK DİPLOMASI ALIYORLAR

Atılıma paralel olarak mevcut atölyeler, gelişen teknoloji ve üretim kapasitesi artışları da göz önünde bulundurularak sürekli modernize ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile 2020’de yapılan 'Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü' kapsamında iş yurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutuklular kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ve iş yeri açma belgesi alabiliyor. Mezun olduklarında ise meslek lisesi diplomasına sahip olabilecekler.



