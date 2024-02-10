İslahiye'ye ikinci OSB

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin ayağa kalkması için çalışmalar dört bir koldan sürdürülüyor. Her iki ilçede de hayatın normale dönebilmesi amacıyla kalıcı konut ve ticari alan inşaatları yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ konutları kısa sürede yükseldi.

324 DÜKKAN TESLİM EDİLDİ

Nurdağı’nda çelik konstrüksiyonla kurulan 233, İslahiye’de de 91 yeni dükkan hak sahiplerine teslim edildi. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, üretimle kalkınması için İslahiye’de ikinci OSB’yi açacaklarını ve çalışmalara başladıklarını bildirdi. Ünverdi, “İstihdamın artması amacıyla meslek liselerinin etkin kullanılması ve teşvik edilmesi şart. Bu konuda harekete geçilmeli” dedi.

KAYNAK VAR, DEYİP ÜRETİME KOŞTULAR

Afetin ardından bazı sektörlerdeki üretimin farklı şehirlerden Gaziantep’e kaydığını ifade eden Ünverdi, “Biz, Türk ekonomisine katkı veren büyük bir şehiriz. Depremin ardından kenetlendik ve bayağı da bir yol aldık. Herkes fedakarlık yaptı. Ekonomik olarak da toparlanmaya çalışıyoruz. İhracatta 6’ncı sıradayız. Tabii ki diğer şehirlerden 'Nasılsa altyapı var' deyip bize gelen firmalar da oldu. Hatay’dan ayakkabı, mobilya sektörleri, Adıyaman’dan inşaat, gıda gibi” diye konuştu.

ESNAFA 50 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Sorularımızı cevaplandıran Gaziantep Nurdağı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şentürk de desteklerin artırılmasını talep etti. Şentürk, “Konutlar yapılıyor, yakında teslim edilecek. Kuralar çekiliyor. Bir yılda çok faydalı işler yapıldı, inşaatlar hızlandı. Dükkanlar iki etap halinde yapılıyor. Bir kısmı esnafa dağıtıldı, diğerleri de bekliyor. Ayrıca KOSGEB ve Kızılay, bize kredi vermişti. Kızılay, 18 kişiye 50’şer bin lira faizsiz kredi sundu. Bu iyiydi ama devamı gelmeli. Esnafın ayağa kalkabilmesi için desteklerin daha da artmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

DIŞ SATIM %2,9 ARTTI

Yeni Şafak'a bilgi veren Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise bir yılda üretim miktarlarında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti. Şimşek, “Ülkemizin en büyük OSB’siyiz. Yer altı su kaynaklarını koruyarak, kaliteli, ucuz ve 50 yıllık su ihtiyacını karşılamak amacıyla Fırat-GAOSB arası su isale hattı projemizi hayata geçiriyoruz. Ocakta 956 milyon 458 bin dolarlık ihracata imza attık. Geçen yılın ocak ayına göre artış oranı yüzde 2,9 oldu” dedi.

GAZIANTEP HIZLI TOPARLANDI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi olan Gaziantep, altyapısı sayesinde en hızlı toparlanan şehirlerin başında geliyor. Sanayici ve esnaf yaralarını sarmaya, şehri eski gücüne taşımaya kararlı. Tekstil, gıda, kimya ve makine-metal gibi sektörlerde üretim yapan kent, geçen yıl 9 milyar 146 milyon dolarlık ihracata imza attı. Gaziantep’te 12 organize sanayi bölgesi var. OSB’lerin 8’i aktif olarak faaliyet gösteriyor. 5 OSB merkezde yer alırken, 1’i havalimanında, 1’i Nizip’te diğeri de İslahiye’de bulunuyor.

TARIM ARAZILERI DESTEKLE BEKERETLENDI

Nurdağı ve İslahiye'de çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik destek paketleri hayata geçirildi. Gübre, yem, fidan, akıllı sulama sistemleri ve sertifikalı tohum temini sağlandı. Bölgede konumlandırılan Tarımsal Ekipman Parkı da araçları enkaz altında kalan çiftçilerin kullanımına sunuldu. Akıllı tarım çalışması kapsamında 10 farklı araziye sulama sistemleri kuruldu. Üreticilere yaklaşık 600 bin litre mazot dağıtıldı. Nurdağı ve İslahiye'de tarım arazileri devlet desteğiyle yeşillenip bereketlendi.







