İşleri büyütecek destekler KOSGEB’de

Son yıllarda güçlü üretim altyapısını girişimci ruhla birleştiren Türkiye, birçok önemli marka çıkarırken, alttan gelen yeni iş fikirlerinin sayısı da artmaya başladı. Daha önceden birçok girişimci adayı parlak iş fikirlerini gerçeğe dönüştüremediği için şikayet ederken, son yıllarda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) devreye aldığı projelerle yeni markalar doğmaya başladı. Tarımdan turizme, makine üretiminden savunma sanayiine kadar birçok farklı alanda sağlanan hibe ve teşvikler işe yaradı. Her geçen gün yeni bir başarı hikayesini duyduğumuz şu günlerde, KOSGEB’in uzun yıllardır attığı kararlı adımların oldukça önemli payı bulunuyor.

81 İLİ KARIŞ KARIŞ GEZİP GİRİŞİMCİ ARIYORLAR

Türkiye’nin 81 ilini karış karış dolaşarak saha araştırması yapan ve işletmelerin beklentilerine göre projeler üreten KOSGEB’in planlı politikası sayesinde her geçen gün yeni destek programları duyuruluyor. Söz konusu destek programları bugüne kadar Ar-Ge’den e-ihracata, gıda teknolojilerinden sanayiye kadar birçok başlık altında sunuldu. Girişimcilere sunduğu desteklerle önemli yatırımları ülkemize kazandıran KOSGEB, bir yandan da bu işletmeler aracılığıyla istihdam artışını destekliyor.

EKONOMİNİN BELKEMİĞİ KOBİ’LER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,7’sini KOBİ statüsündeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve Ar-Ge harcamasının 3’te 1’ini, cironun yüzde 43’lük bölümünü KOBİ’ler gerçekleştiriyor. KOBİ sayısı 3 milyonu aşan ülkede istihdamın yüzde 71’i küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışıyor. KOSGEB ise girişimcilere yönelik destek programları, hibe imkanları, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin büyümelerine, rekabetçiliğine, üretim ve ihracatına katkı sağlıyor.

23 bin 500 işletmeye ulaşacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2024-2028 döneminde KOBİ düzeyindeki işletmelere, çok çeşitli konularda destek sağlayacak. Odak alanlarda kuruluşu desteklenen

işletme sayısının 2028 itibarıyla 23 bin 500 olması bekleniyor. Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde desteklenen işletme sayısının da bu yıl 2 bin 150, 2028'de 2 bin 350 olması hedefleniyor.







