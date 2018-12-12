işletmesine TİM talip

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılını değerlendirdi ve önümüzdeki yıla ilişkin planlarını ve öngörülerini paylaştı. Önceki akşam İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında TİM Genel Sekreterliği’ne atanan Kerem Alkin ile birlikte sorularımızı cevaplandıran Gülle, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesini değerlendirerek konuşmasına başladı. Yüzde 1,6’lık büyüme rakamında ihracatın sağladığı katkıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Gülle, ihracat odaklı bir büyümenin gerçekleştiğini gördüklerini söyledi.

İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISINDAN MEMNUNUZ

Gülle, bu açıdan üçüncü çeyrekte pozitif rakam çıkmasında en büyük katkıyı ihracatın verdiğini dile getirdi. Kısa bir süre önce seçimle geldiklerini, bu süreçte ülkenin dış kaynaklı ekonomik müdahalelerle karşı karşıya kaldığını, ekonominin bu zor döneminde ihracatta pozitif gelişmeler yaşandığını aktaran Gülle, “Burada görüldü ki ihracat bir ülkenin büyümesinde, kalkınmasında, gelişmesinde olmazsa olmazı, en önemli değeri. O açıdan hem mal ihracatı hem de hizmet ihracatını ülkenin hedeflerinde çok önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.

GÜZEL ŞEYLER OLACAK

Gülle, bu rekorlar açıklandıkça ihracat ailesine katılmak isteyen üretici sayısının arttığını belirterek, gelecek dönemde ihracatın ülkeye çok daha güzel şeyler vereceğini söyledi. Ellerinde kıymetli projeleri olduğunu, heyecanlarını her zaman yüksek tuttuklarını dile getiren Gülle, geldikleri günden bu yana yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. Zor dönemlerde Türk Eximbank aracılığıyla kaynakları ihracatçıya kullandırma kararı aldıklarını belirterek, “Bunun büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik. Birkaç tane birliğimiz de onay bekleniyor. Kaynaklarımızı ihracata, ihracatçılarımızın fon ihtiyaçlarına yönlendirdik” diye konuştu.

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YÜZDE 10’U TL İLE YAPTIK

TL ile ticarete önem verdiklerini, kurun oynaklığının arttığı dönemlerde TL ile ihracat yapmanın önemli olduğunu dile getiren TİM Başkanı Gülle, şu rakamları paylaştı: “158 ülkede ihracatımızın yaklaşık yüzde 10'unu TL karşılığında yaptık. Bunu da bir çalıştayla gerçekleştirdik. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da yaptığımız çalıştaylarla TL ile ihracatın ne kadar önemli olduğunu ve potansiyel barındırdığını gösterdik. Bu kadar yoğun bir ülkeyle yapılması da ayrıca anlamlı.”

İsmail Gülle

İSTANBUL BUNU HAKKEDİYOR

TİM Başkanı Gülle, İstanbul Havalimanı'nın tam olarak faaliyete geçmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndaki kapalı alanların fuar merkezi olarak değerlendirilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunurken, önemli bir taleplerini de dile getirdi. Türkiye’nin şu anda yıllık ihracatının 168 milyar dolar olduğunu ve bunun 70-75 milyar dolarlık kısmının İstanbul’un yapıldığına dikkat çekti. Gülle, “İstanbul’un ihracatı, birçok ülkenin ihracatlarından fazla. Ocak-kasım ihracatı 66 milyar dolar. Bir ay daha eklenirse 70-75 milyar dolar olacak. Böylesine büyük bir ihracat potansiyeli olan İstanbul daha büyük fuar merkezini hak ediyor” dedi. Gülle, Atatürk Havalimandaki kapalı alanların uluslararası bir fuara dönüştürülmesi kararı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Buranın fuar olarak işletilmesine TİM olarak talip olduklarını söyleyen Gülle, arzu eden paydaşlarla birlikte bu işi yapabileceklerini dile getirdi.

ESKİDEN BİNDE 25 İLE ALIYORDUK

Gülle, o dönemde ihracatçıların finansal sıkıntılarını çözmeye yönelik yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, ihracatçının en az kayıpla sıkıntıları atlatması yönünde bankalarla toplantı yaptıklarını anlattı. Gerek kur, gerek faiz, gerekse enflasyonun geri gelmesiyle finansal sıkıntıların aşılması yönünde kısmen rahatlama yaşadıklarını dile getiren Gülle, ancak teminat mektuplarında istedikleri aşamaya gelemediklerini, teminat mektuplarındaki yüksek oranın hala devam ettiğini bildirdi. Gülle, “Hala yüzde 1’in üzerinde. Eskiden biz bunu binde 25’ler, 30’lar seviyesinde alıyorduk. Şu anda teminat mektubunu yüzde 1’le alan var ancak bunu alan kişi sayısı çok düşük” dedi.

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135 BİN KİŞİLİK FAHRİ ELÇİ ORDUSU

Türkiye’deki üniversitelerde 135 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü belirten İsmail Gülle, bu öğrencileri üretimdeki fabrikalarda staj yaptırarak, fabrikaların müdürleriyle, yöneticileri ile tanıştıracaklarını, sonradan bu kişiler ülkelerine gittiğinde o firmanın bir temsilcisi, pazarlama elemanı gibi olacağını anlattı. Bu öğrencilerin mezun olduktan sonra gittikleri ülkelerinde Türkiye’nin fahri elçisi gibi olacaklarını dile getiren Gülle, burada hem mezun öğrencinin hem de firmaların kazanacağını söyledi. Gülle, ticaret müşavirlerinin sayısının yeterli olmadığını ifade ederek, bunların sayısının artırılması gerektiğini bildirdi.