İsmailağa Derneği'nin kurban hisse bedeli 6 bin 500 TL olarak açıklandı

Yardımseverlere büyük bir kolaylık sağlayarak kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine ulaşmasına vesile olan İsmailağa Derneği, yaklaşık on yıldır kurban organizasyonu düzenlemeye devam ediyor.

Bünyesinde fıkıh kurulu çalışmaları bulunan dernek, temizlik ve saklama koşulları kadar kurban kesimlerinin dinî açıdan en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve en doğru adreslere ulaştırılmasını her şeyden öncelikli görüyor. Vekâlet alımına özellikle dikkat eden İsmailağa Derneği, kesim videolarını bağışçılarıyla paylaşıyor.

Titizlikle yapılan kesimler sonucu elde edilen kurban etleri, uygun koşullarda depolanarak her gün 10 bin kişilik sıcak yemek üreten aşevinin yıllık et ihtiyacı ve ailelere, Kur’ân kurslarına gönderilen et paketlerinin hazırlığı kapsamında değerlendiriliyor.