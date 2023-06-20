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Ekonomi

İsmailağa Derneği'nin kurban hisse bedeli 6 bin 500 TL olarak açıklandı

Yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerinin buluştuğu kardeşlik mevsimi Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Hayırseverlere büyük bir kolaylık sağlayarak kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine ulaşmasına vesile olan İsmailağa Derneği, kurban hisse bedelini 6500 TL olarak açıkladı. İsmailağa Derneği, titizlikle yapılan kesimler sonucu elde edilen kurban etlerini her gün 10 bin kişilik sıcak yemek üreten aşevinde, Kur’ân kurslarında ve deprem bölgesinde hayra dönüştürecek.

12:20 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
İsmailağa Derneği aracılığıyla kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, 6500 TL ödeyerek bağışını gerçekleştirebilecek.

İsmailağa Derneği aracılığıyla kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, 6500 TL ödeyerek bağışını gerçekleştirebilecek.

İsmailağa Derneği, vekâletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı. 2023 yılında İsmailağa Derneği aracılığıyla kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, 6500 TL ödeyerek bağışını gerçekleştirebilecek.

Yardımseverlere büyük bir kolaylık sağlayarak kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine ulaşmasına vesile olan İsmailağa Derneği, yaklaşık on yıldır kurban organizasyonu düzenlemeye devam ediyor.

Bünyesinde fıkıh kurulu çalışmaları bulunan dernek, temizlik ve saklama koşulları kadar kurban kesimlerinin dinî açıdan en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve en doğru adreslere ulaştırılmasını her şeyden öncelikli görüyor. Vekâlet alımına özellikle dikkat eden İsmailağa Derneği, kesim videolarını bağışçılarıyla paylaşıyor.

Her gün 10 bin kişilik sıcak yemek üreten aşevinin yıllık et ihtiyacı karşılanıyor

Titizlikle yapılan kesimler sonucu elde edilen kurban etleri, uygun koşullarda depolanarak her gün 10 bin kişilik sıcak yemek üreten aşevinin yıllık et ihtiyacı ve ailelere, Kur’ân kurslarına gönderilen et paketlerinin hazırlığı kapsamında değerlendiriliyor.

Depremzedeler unutulmadı

Eğitim ve sosyal yardım faaliyetlerini günden güne büyüten İsmailağa Derneği, deprem bölgesinde sürdürdüğü aşevi hizmetleri ve organize ettiği sosyal yardımlar doğrultusunda bölgeye tonlarca et sevkiyatında bulundu. Aynı zamanda hayırseverlerin büyük ilgiyle gerçekleştirdiği kurban bağışlarını âfet bölgesinde yaptığı kesimlerle hayra dönüştürdü.

Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan İsmailağa Derneği, “Kurbanını Paylaş, Gönülden Yakınlaş” sloganıyla başlattığı kampanya ile bu yıl daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak ve İstanbul’daki merkezinden yönettiği faaliyetlerin yanı sıra âfet durumlarında yurdun dört bir yanına yardımda bulunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Bağışınızı Havale/EFT yolu ile yapmak isterseniz; 2023 yılı için izinli kurban bağışı hesap numaraları:

Hesap Sahibi: İsmailağa Derneği
IBAN: TR62 0020 5000 0077 7551 0000 18
Hesap Numarası: 7775510 - 18
Açıklama: Kurban, Ad-Soyad, Tel.No.


#İsmailağa Derneği
#Kurban Bayramı
#kurban bağışı
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