İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim hava ulaşımını da vurdu: Beyrut seferlerini durdurduğunu açıkladı

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 253 milyar 506 milyon 501 bin liralık harç gelirlerine en büyük katkı, 137 milyar 101 milyon 272 bin lirayla tapu harçlarından gelecek.