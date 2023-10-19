|
Ekonomi

İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim hava ulaşımını da vurdu: Beyrut seferlerini durdurduğunu açıkladı

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırı düzenlediğini duyururken yaşanan gerilim bölgeye yönelik uçuş gerçekleştiren firmaları da endişelendirdi. SunExpress sınır hattında tansiyonun yükselmesinin ardından Beyrut seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Kenan Biter
12:29 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
SunExpress

SunExpress

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi ve Lübnan sınırında yaşanan olaylar nedeniyle SunExpress, Beyrut seferlerini durdurduğunu açıkladı.


Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada,

"SunExpress Beyrut uçuşları geçici olarak 12 Aralık 2023 tarihine kadar durdurulmuştur. Yolcularımız bilet değişikliği veya iade işlemlerini SunExpress'in web sitesinden yapabilecektir" denildi.






#SunExpress
#Beyrut
#Sefer iptali
#Kenan Biter
#Lübnan
#İsrail
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En güzel, anlamlı 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri 2023